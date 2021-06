Culiacán retoma expo de mujeres artesanas; la suspendieron por la pandemia

Con un grupo de 30 mujeres artesanas de Culiacán, el Gobierno municipal retomó las exposiciones para que las empresarias y dueñas de pequeños negocios mostraran sus productos y los vendieran en un bazar al público en general.

Esta actividad se había desarrollado de manera mensual, pero con la contingencia sanitaria por coronavirus tuvo que suspenderse.

“Se habían suspendido por la pandemia y las elecciones, sin embargo, se retoma esta acción de apoyar a las mujeres microempresarias para que lleven un ingreso a sus hogares. Que sean autosuficientes, autosustentables”, dijo Carlos Zamudio de la Herrán, secretario de Bienestar del municipio de Culiacán.

“Vemos cosas que se reciclan, y eso es muy importante, reciclan el plástico, las llantas, elaboran las bolsas, con botellas hacen macetitas para adornos. Culiacán tiene mucho aporte a la economía local, y hay que impulsarlo a través de estas muestras artesanales y gastronómicas”.

La exposición de artesanías y gastronomía se desarrollará cada 15 días en diferentes puntos de la ciudad, e incluso sindicaturas, con las debidas medidas preventivas emitidas por el Sector Salud, para evitar riesgos de contagio.

En la Expo Mujeres Artesanas se aprecian productos artesanales y diferentes platillos regionales, alimentos, bebidas, plantas, piedras, sillas de llantas, juguetes de hilos multicolores, productos para la higiene y salud personal y manualidades elaboradas con materiales reciclables.

JABONES NATURALES QUE HAN LLEGADO A ESTADOS UNIDOS

Hace cinco años, María Elena Velázquez, comenzó un negocio de jabones artesanales con ayuda de su familia, hoy su producto se vende en Estados Unidos e incluso en Walmart.

“Fabricamos y distribuimos jabones orgánicos, se les llama orgánicos porque son libres de sosa, de parafina, de sulfato, ahí sí que completamente orgánicos”, dijo.

Migo Natural Co., tiene una gama de 18 variedades de jabones, y cada uno puede ser usado para todas las edades.

“Manejamos 18 variedades, la base de nuestros jabones es la leche de cabra por su alto concentrado en vitamina e, y adicional le agregamos aceites esenciales extra vírgenes. Nuestros jabones son para bebés hasta personas de la tercera edad”, explicó.

“Ahorita hay mucha conciencia de cuidarte, mucha gente nos cuidamos en nuestra alimentación y también es muy importante que te cuides en lo que le vas a poner a tu piel, sobre todo porque es el órgano más importante de tu cuerpo”.

COMENZÓ COMO TERAPIA, PERO TERMINÓ EN NEGOCIO

Cuando Genoveva, la abuela de Griselda, falleció ella encontró refugio en su jardín.

El sembrar y cuidar sus plantas se convirtió en terapia de tanatología, actividad que ha incrementado y monetizado con la creación de su negocio Cariño para ti, suculentas y terrarios.

“Son plantas de mi propio jardín, aparte que adquirí otras suculentas más y he estado produciendo, poco a poco he ido haciendo centros de mesa, terrarios, recuerdos y estoy avanzando en manejar macetas de material reciclable”, expuso Griselda Oliva.

“Me ha servido mucho como terapia ocupacional, muchas plantas que tenía que tirar porque no me cabían en la casa, ahora me producen algo económico”