Dan certeza laboral a José Cerda; empleado municipal que perdió pierna mientras trabajaba recibe base, en Culiacán

El 23 de marzo de 2021, mientras atendía sus labores como personal de Aseo y Limpia del Gobierno de Culiacán, José Cerda Orozco fue arrollado por un automóvil particular. El accidente provocó la amputación de su pierna izquierda, que a casi un año del suceso, ya fue sustituida por una prótesis.

Cerda Orozco no tenía prestaciones laborales, trabajaba como empleado de confianza y no era beneficiario en ninguna institución de salud, pero el Gobierno de Culiacán lo apoyó económicamente para su recuperación.

Esta semana, el Gobierno Municipal, en Coordinación con el Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán resolvió apoyarlo con una base para darle certeza laboral.

“Ellos no tienen seguro, no tienen prestaciones, y no porque no queramos darle sino porque no tenemos dinero para hacerlo”, lamentó el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Cerda Orozco ya se reintegró a sus actividades dentro del servicio público, ahora atendiendo un puesto en el Instituto Municipal del Deporte de Culiacán, pues previo al accidente ya era conocido en el ámbito deportivo siendo entrenador de fútbol y jugador.

“A pesar de lo que le pasó está practicando el deporte que a él le gusta”, compartió el Presidente Municipal.

Según los registros de la Liga MX, José Cerda jugó fútbol profesional con los equipos de Mérida, Irapuato y Tiburones Rojos de Veracruz. Además, se desempeñó como entrenador de porteros en las filiales de Dorados de Sinaloa.

“Miraba que ya no tenía mi pierna, pero decía: ‘bueno, estoy consciente en mi mente, estoy sano físicamente, ahora con los avances puedo usar una prótesis’. Estoy infinitamente agradecido y lo estaré por toda mi vida por el profesionalismo que mostraron, por su humanismo, fue una atención de primer nivel”, comentó Cerda Orozco el 28 de abril de 2021, mientras se recuperaba del accidente.