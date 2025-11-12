Dan ‘manita de gato’ a sistema de drenajes de Juan José Ríos; invierte gobierno $24.4 millones

JUAN JOSÉ RÍOS._ Para atender la demanda de la población, por el colapso de algunas líneas de drenajes en la cabecera municipal, la Secretaría de Obras Públicas destinó 24.4 millones de pesos para la rehabilitación de nueve obras de drenaje en Juan José Ríos.

El secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, detalló que las obras de drenaje colapsado se realizan en el naciente municipio, lo que se traduce en mejores condiciones de bienestar y salud pública, además vienen a sumar a las tres obras de pavimentación que se realizan.

“En Juan José Ríos traemos una segunda etapa de lo que es resolverles el drenaje sanitario. Es su mayor problema el drenaje, las líneas están colapsadas, toda la tubería está prácticamente inexistente, ellos le llaman cuevas, entonces tenemos que resolverles a ellos ese problema”, dijo.

“Nosotros tenemos estudios donde tenemos que atender tanto este año como el próximo”.

El funcionario destacó que es una prioridad atender este tema para el municipio.

Con estas acciones el gobierno de Sinaloa atiende añejas peticiones de los pobladores y mejora los servicios básicos, dice un informe difundido por el Gobierno del Estado, con el desarrollo de infraestructura que garantice “un servicio eficiente y en óptimas condiciones”.