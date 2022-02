$!Dar regalos ostentosos en San Valentín puede ser una necesidad neurótica de las personas, asegura psicoterapeuta

Es por ello, antes de dar un regalo, la persona tiene que preguntarse: ¿Estoy esperando que me regalen exactamente lo mismo?, ¿Estoy esperando algo igual o más costoso?, ¿Estoy esperando una respuesta amorosa?, en caso de que todas las respuestas sean afirmativas, lo más recomendable es no regalar nada.

Apuntó que este tipo de personas se crean altas expectativas por entregar regalos costosos, pues esperan recibir una respuesta amorosa o que se les corresponda de la misma manera, no obstante, si esto no ocurre, pueden verse frustrados y les genera un vacío interior.

Para el psicoterapeuta, es preferible dar algo que esté dentro de las posibilidades económicas y que cumpla con la intención de externar el sentir hacia la otra persona, descartando por completo la idea de que un regalo costoso significa que habrá un mayor o menor afecto en respuesta.

“Yo tengo que pensar desde mi perspectiva en qué pudiera ser bonito y hermoso para la otra persona y ver hasta donde yo puedo regalarle algo que yo suponga que a ella o a él le va a gustar, lo importantes es que a mí me nace regalarle y no necesariamente tengo porque preocuparme por si le va a gustar o no, lo importante es el detalle”, puntualizó.

Respecto al hecho de publicar en redes sociales los regalos recibidos durante el 14 de febrero, aseguró que en cada foto o video se puede esconder un complejo de inferioridad, pues es una manera de competir con otras personas o de buscar la aceptación de estas al mostrarles lo ostentoso que es su obsequio.

“Entre más trato de demostrar que me aman, más vacío me siento por dentro porque yo no tengo por qué andar compitiendo con nadie porque el amor que yo estoy viviendo es superior al de otros o que a mí me estiman más porque tengo el regalo más caro y más grande, desde luego que es absurdo”, declaró.