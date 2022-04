De 15 asesinatos de mujeres de enero a marzo, Fiscalía solo considera 5 como feminicidios

En Sinaloa 15 mujeres han sido asesinadas en 2022, sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa solo a 5 casos los ha catalogado como feminicidio, además que la violencia familiar se mantiene como delito de mayor denuncias de mujeres en Sinaloa.

Se entiende como homicidio doloso al que es bajo una acción intencionada y el homicidio culposo es cuando es bajo una acción imprudente, en los primeros 3 meses 7 mujeres han sido asesinadas de manera dolosa y 8 de manera culposa.

Las 8 mujeres asesinadas intencionalmente fueron 3 en el mes de enero, 4 en febrero y una en marzo, el método usado fue tres por arma de fuego, tres fueron asesinadas a golpes y dos de ellas con arma blanca. Las bases de datos muestran que las 8 eran mayores de edad.

Violencia familiar representa el 35.4 por ciento de las denuncias de mujeres ante las autoridades en 2022, mil 214 casos, en comparación con el año pasado que en el 2021 hubo 4 mil 656 denuncias, de enero a marzo se alcanzó el 26 por ciento de lo que hubo en todo el año pasado.

La violencia familiar es seguido por las lesiones dolosas que de enero a marzo fueron 512, mientras que las amenazas fueron 207 y 182 daños culposos, daños dolosos y lesiones culposas, pero con 81 y 56 casos, entre otros.

Los abusos sexuales, atentados al pudor y violaciones suman 174 casos en 90 días, es decir, en los primeros 3 meses del año, hasta donde tiene las cifras expuestas la FGES, lo que significa que en promedio dos mujeres, niñas o adolescentes han sufrido estos delitos por día, el resultado de la operación señala 1.93 víctimas diarias.

El 2022 es el año en que más mujeres han sido víctimas de delitos en comparación con los hombres, cada año el porcentaje ha aumentado aproximando a este grupo de la población a la de los hombres, en los primeros meses transcurridos del año en curso son 6 mil 712 las carpetas de investigación, el 49 por ciento, es decir, 3 mil 423 pertenecen a mujeres víctimas.

En general, Culiacán la que la mayor parte de delitos concentra, al concentrar Sinaloa su densidad poblacional en la capital, con mil 162 delitos de enero a marzo, mientras que Ahome registra 691 y Mazatlán 581 carpetas de investigación, municipios como San Ignacio, por el contrario, tienen dos denuncias de delitos.

Sin embargo, al separar los delitos exclusivamente de las denuncias de mujeres, destaca que en Culiacán y Ahome lidera la violencia familiar, mientras que Mazatlán presenta más denuncias por lesiones dolosas contra mujeres. También resalta que en Concordia es el único municipio que no se ha presentado ninguna denuncia por violencia familiar, siendo este el delito que impera entre las denuncias de mujeres sinaloenses.

Cabe destacar que en los delitos en los que las mujeres más denuncias existe una cifra negra que no se termina de estimar, es decir, todos ellos tienen víctimas que no acuden a las autoridades para denunciar, lo que hace que se muestre una idea de lo que se denuncia, pero hay mujeres víctimas que no son parte de las estadísticas.