De 407 escuelas robadas en Sinaloa, 34 han recibido pago de seguro: SEPyC

Un total de 407 escuelas en Sinaloa son las que acreditaron un reporte ante la aseguradora por daños y robos, de éstas solo 34 han recibido pago, y de este número 12 han sido este año, informó la Secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava.

“Tenemos desde el 2020 más de 400 casos que lograron acreditar que fueron saqueados y acreditaron ante la aseguradora, lamentablemente no respondió la aseguradora, eso sale de nuestras manos porque no corresponde a nosotros, lo que hacemos nosotros es gestionar, presionar, pero bueno, nosotros no estamos atendidos a los del seguro, lamentablemente el seguro pues así está”, comentó.

Detalló que son 407 escuelas que tienen acreditado el reporte ante la aseguradora y solo se han resuelto 34 escuelas al corte de marzo, de las cuales 12 han sido este año, por lo que se mantiene una gestión permanente con la aseguradora.

“Lo que estamos atendiendo es el gran rezago que tenemos porque cada que revisamos los casos no solamente es un deterioro que viene de la pandemia, los asuntos se agudizaron cuando no se habita un espacio, pero últimamente en estos casos están saliendo los expedientes que venía solicitando la autoridad educativa, una reparación de mucho más antes, estamos heredando este fuerte rezago, hay una emergencia, así lo hemos dicho y estamos trabajando a marchas forzadas en tema, en este momento se están atendiendo a todos”, señaló.

Ante esta situación maestros, directores y padres de familia se han manifestado en las instalaciones de la Secretaría de Educación continuamente exigiendo la atención a problemáticas concretas en ciertas escuelas, casos en los cuales, la Secretaria de Educación dijo ya se están atendiendo.

“Ya lo están atendiendo en este momento, igual están atendiendo una de las manifestaciones que están acá en Culiacán. Las áreas competentes están atendiendo, como les hemos dicho en general tenemos 2 mil 700 escuelas, que un día van a manifestarse unas, otro día otras y en lo que vamos resolviendo se les va a ir explicando cual es la situación y en lo que se está trabajando en cada una de ellas”, dijo.

Explicó que en general se les ha informado que existe un presupuesto anual para atención de esto, que es de más de 140 millones y por parte de la Escuela es Nuestra son 218 millones de pesos, pero en la concurrencia con la Federación.

-- ¿Pero ya se está aplicando, ya les llegó el recurso a ustedes?

“Se está aplicando en el FAM y se está aplicando en el recurso extraordinario de los 18 millones que ya se está aplicando. Tenemos desde el 2020 más de 400 casos que lograron acreditar que fueron saqueados y acreditaron ante la aseguradora, lamentablemente no respondió la aseguradora, eso sale de nuestras manos porque no corresponde a nosotros, lo que hacemos nosotros es gestionar, presionar, pero bueno, nosotros no estamos atendidos a los del seguro, lamentablemente el seguro pues así está”.

A finales de noviembre de 2021, cuando recién tomaba el cargo como Secretaría de Educación, Graciela Domínguez Nava había informado que existían un reporte de 316 escuelas robadas, pero que de este total solamente 311 habían concluido el proceso.

Domínguez Nava en ese momento destacó que las cifras presentadas comprendían del 1 de abril del 2020 al 19 de noviembre del 2021, por lo que existía un rezago importante de escuelas sin recibir su finiquito.

Además detalló que del total 64 escuelas más han reportado dos o más robos, y que solo 44 planteles están en proceso de deducible de pago y 20 que han recibido su finiquito.