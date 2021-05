De la educación depende el futuro económico y social de México: Labastida Ochoa

Para que México prospere en materia económica es necesario que los gobiernos inviertan en el recurso humano desde el plano educativo, opinó el ex Gobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ocha en la conferencia magistral ¿Cómo generar empleos y elevar el nivel de vida de la población?

La conferencia impartida por el especialista en economía forma parte de una serie de conversaciones que integran el programa del primer Congreso Nacional de Institutos de Administración Pública.

“¿Cuales son las asignaturas pendientes, de las cuales depende en mi opinión el futuro económico y social del País? creo que el primer objetivo que tenemos que retomar es invertir más en la gente, en los recursos humanos. Esto significa más educación, pero sobre todo mejor educación, mejor calidad de educación, significa más y mejor salud”, puntualizó Labastida Ochoa.

Basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, expuso la falta de empleo que enfrenta México, situación que ha empeorado con la pandemia por coronavirus.

“El número de personas en pobreza laboral creció en 5 millones, 39 por ciento de los trabajadores están en pobreza laboral, es decir, no les alcanza para lo más indispensable. Las personas con menores percepciones son ahora más pobres”, dijo.

“En el último año se perdieron 2 millones 100 mil empleos formales, somos 128 millones de mexicanos y solamente existen 53 millones que tienen empleo. La generación de empleo debe tener como objetivo crecer al doble, o más que el doble, que el crecimiento demográfico”.

Agregó que debe realizarse un diagnóstico fiel a la realidad, que considere la distribución de la riqueza, para poder determinar soluciones a los problemas financieros de las entidades.

“Voy a citar como ejemplo las recientes palabras del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, él dijo que 20 millones de norteamericanos perdieron su empleo y sólo 650 norteamericanos ganaron un millón de millones de dólares en un año. Esto equivale a que cada uno de esos 650 norteamericanos ganaron más de mil 500 millones de dólares cada uno en sólo un año, ¿eso es extraño? no, es un extremo muy fuerte originado por la pandemia”

“Es frecuente que la distribución de la riqueza empeore, que se esté más concentrada, así ha sido en Estados Unidos y en México por décadas, y me parece que el primer requisito para tener una buena solución es tener un buen diagnóstico y creo que no debemos equivocarnos sobre el diagnóstico de los problemas de pobreza en el País. (Hay que) tener claro que crecimiento económico no significa necesariamente que la gente viva mejor”.

En cuanto a un plan de acción para elevar el nivel económico de la ciudadanía, y con ello su nivel de vida, definió que existen tres objetivos principales.

“Los tres objetivos fundamentales que en mi opinión tiene la economía es, primero lograr que la población viva a mejor y que se genere empleo a mayor velocidad que el crecimiento demográfico, más en nuestro País; segundo, lograr que la economía crezca rápido, más del doble del crecimiento demográfico y hacerlo de forma sostenida no por vías artificiales, momentáneas; y tercero, mantener por décadas este crecimiento”, señaló.

“No es lo mismo crecer rápidamente en economía a conseguir que la gente viva mejor, a veces se piensa erróneamente, o de manera intencionada, que crecer rápido significa que la gente viva mejor y eso no es cierto: en medio está el fenómeno de concentración de la riqueza y el hecho de que la economía puede crecer, y puede crecer mucho, sin embargo la población puede estar igual o incluso peor”.

La participación de Labastida Ochoa fue moderada por el Presidente del Instituto de Administración Pública de Sinaloa, Jesús Homobono Rosas Corrales.