De nuevo, Fiscal de Sinaloa descarta que haya órdenes de aprehensión por asesinato de Luis Enrique Ramírez

La Fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, de nuevo descartó la información difundido en la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes, en la que un funcionario de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre identificación de personas, órdenes de aprehensión y el inminente esclarecimiento del crimen contra el periodista Luis Enrique Ramírez.

Quiñónez Estrada dijo que ignora de donde ellos hayan sacado esta información, pues ni el equipo que fue enviado del gobierno federal a coadyuvar tienen esos datos que son falsos, que este grupo trabaja al mismo tiempo y que no pueden ofrecer datos que existan.

“Quiero enfatizar que aún no es así, el asunto no está detenido, no está descartada ninguna línea que también se manejó”, dijo Quiñónez Estrada.

“No se ha esclarecido el hecho, tenemos líneas fuertes de investigación, las estamos trabajando, no las dejaremos hasta descartarlas totalmente”.

“Y cuando haya algo que informar, tengan plena seguridad que los familiares serán los primeros”.

La fiscal aseguró no poder detalles sobre los avances, pero dijo que estos no tienen qué ver con lo mostrado en la conferencia.

“No hay falta de comunicación, es lo que me extraña, no sé de dónde ellos tomaron esta información”, cuestionó.

“No estamos de que cada quien esté trabajando por su lado, no es así definitivamente, yo creo que se debió a una confusión. Ellos está al tanto de todo lo que está sucediendo aquí”.

Quiñónez Estrada reiteró el compromiso de esclarecer este homicidio que sacudió de nuevo al gremio periodístico.

Aclaró que hasta el momento no hay una sola orden a aprehensión solicitada y no puede revelar cuantas personas son señaladas de participar en el crimen.