De ser expulsado del PRI, Quirino podría unirse a Morena, explica el Delegado en Sinaloa

De ser expulsado del PRI, Quirino Ordaz Coppel podría ingresar a Morena, pero Morena también se reserva su derecho de admisión, explicó Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, Delegado con funciones de presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa.

Con los comentarios sobre el tema del Dirigente del PRI Nacional, Alejandro Moreno, y la discusión al interior del partido donde al ex Gobernador sinaloense se le ha tachado de traidor por aceptar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de representar a México en España, su entrada a Morena si empezó a comentar.

“Si quiere ingresar a Morena tiene que cumplir con lo que indiquen los estatutos y el programa y ya Morena tiene que analizar si acepta, en Morena también nos reservamos el derecho de admisión”, declaró Guerrero Verdugo.

Primero, enfatizó el morenista, Ordaz Coppel tendría que tomar la decisión de si quiere ingresar a Morena y solicitarlo, a partir de ello ya Morena tendría que revisar si procede o no su ingreso.

“Nosotros tenemos documentos básicos, principios, tenemos programa, tenemos estatutos”, señaló. Ordaz Coppel se sometería a la revisión de si su perfil cabe en el partido, mientras que la afinidad con el Presidente de la República es tal que su proceso para ir a la Embajada de México en España está avanzando, ya recibió el beneplácito español.

No robar, no mentir y no traicionar son algunos de los principios que Morena ha expuesto que su militancia tiene que priorizar, el Dirigente agregó que se tiene que acreditar que las interesadas o interesados tienen la trayectoria democrática limpia.

“Que estén por la lucha de la defensa de la democracias, por la justicia, contra la corrupción, entre otras, tienen que valorarse varias cosas, no es que simple y sencillamente diga alguien: -yo quiero entrar a Morena- y ya entra, no es así, tiene que revisarse”, subrayó.