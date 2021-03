De último momento, el Partido Revolucionario Institucional le informó a Rosa Elena Millán Bueno, quien en ese entonces buscaba ser candidata por el tricolor a la Presidencia de Culiacán, que ella no sería la elegida para contender por la Alcaldía de la capital sinaloense.

Dos días antes de que el PRI nombrara a Faustino Hérnandez Álvarez como candidato, Millán Bueno presentó el examen de conocimientos básicos para abanderar al partido en los comicios del 6 de junio.

Sin embargo, horas antes de que Hernández Álvarez fuera designado, a la ex Diputada Federal sin darle una razón de peso, le notificaron que ella no sería la candidata del partido para luchar por la presidencia de Culiacán.

--¿Hubo una promesa del PRI de darle la Alcadía?

“Estaba yo en la posibilidad de ser, al final de último momento me dicen que no, lo entendí, más no lo justifiqué, obviamente porque yo creo que no había una razón de peso por la cual ellos me explicaran por qué no iba, pero en verdad les digo, yo ya le di vuelta a la página, yo estoy agradecida con el PRI, me dieron muchas oportunidades que créanme las desquité con todo, le di prestigio a la política, le di resultados, le di honestidad, le di transparencia y en un mundo donde lamentablemente la política no goza de mucho prestigio yo procuré darle prestigio a la política”, compartió.

La ex miembro del Gabinete de Quirino Ordaz Coppel, explicó que las causas van más allá de los partidos políticos, y que al momento de que las circunstancias no la favorecieron, decidió hacerse a un lado del PRI; al final del día, Fuerza México le dio la oportunidad de contender por un puesto importante, que es el de la Gubernatura del Estado.

“Yo creo que es importante señalar que las causas van más allá de los partidos políticos y las causas que he enarbolado toda la vida no tuvieron la oportunidad en ese momento de lograr el objetivo del cual yo había solicitado ser parte, Fuerza por México me ofrece la oportunidad de encabezar en un partido nuevo, que da mucho a las mujeres, y que genera las condiciones de un proyecto muy interesante que me va a permitir ser parte de las opciones que Sinaloa merece”, expresó.

“Yo creo que el PRI tomó sus decisiones y las circunstancias no me favorecieron, yo la verdad no me salí resentida ni molesta ni nada”, añadió.