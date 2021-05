Debaten candidatos a la Alcaldía de Culiacán; critican la administración de Estrada Ferreiro

“La economía es lo que más preocupa actualmente a la gente de Culiacán, con la pandemia del Covid-19 muchas empresas y comercios cerraron sus puertas, el desempleo creció y muchas familias se quedaron sin ingresos para sobrevivir, y lo más lamentable es que el gobierno municipal no hizo nada para frenar esta situación. Culiacán requiere más inversiones y más empresas para tener crecimiento económico y más y mejores empleos, todo esto ayuda a la gente, pero también fortalece las finanzas del Ayuntamiento”, dijo el ex Diputado local.

Entre sus propuestas está la de facilitar la apertura de empresas y con ello incentivar la generación de empleos y regresar a la entrega de los Ceprofies.

“Seremos gobierno eficiente, moderno y transparente, no más burocracia, no más corrupción en trámites de licencia y servicios”, expresó.

“Los gobiernos de Morena presumen mucho la transparencia, pero en el caso del municipio de Culiacán, la transparencia ha brillado por su ausencia”, criticó.

“Si revisamos el informe de la cuenta pública 2019, encontramos que el Ayuntamiento no publicó el detallado de la situación financiera, ni tampoco publicó el informe de la deuda pública, y uno se pregunta, ¿qué se oculta?”.

El activista, comerciante local y candidato por el PES, Miguel Ángel Millán Meza, sacó a flote sus confrontaciones con Estrada Ferreiro, entre las que destacan la huelga de hambre que protagonizó a las afueras del palacio municipal en 2020 para exigir la apertura de las calles del primer cuadro de la ciudad.

“Para nadie es un secreto que las anteriores administraciones del Ayuntamiento de Culiacán han sido las más corruptas que hay en Sinaloa. Nos equivocamos nosotros al votar por el partido Morena porque el licenciado Estrada Ferreiro le falló a todos los culiacanenses”, dijo.

“La sociedad está harta de candidatos que estén leyendo lo que están diciendo en la pantalla, queremos gente que verdaderamente conozca los problemas por los que está atravesando la población. Aquí tenemos gente que ha estado en la administración pública por muchos años, desgraciadamente esa representación que debería verse reflejada en beneficios a la población no se ha visto por ningún lado”.

Jorge Monroy Sato, candidato del Partido Verde, acusó a Estrada Ferreiro de violar las normas establecidas por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para el debate virtual, pues éstas establecían un fondo blanco y el morenista apareció con una biblioteca de decoración y hasta un estrado.

“Sí quiero ser enfático en el tema que si vamos a empezar esto vamos a empezarlo bien desde un principio, si el licenciado Estrada Ferreiro no tiene un fondo blanco, pues que busque uno, porque siempre se trata de estar rompiendo las reglas y yo creo que la gente ya está harta de eso”, precisó.

“Queremos alguien que se adecue a lo que el reglamento dice y no como lo que está haciendo el licenciado”.

El abanderado del Partido del Trabajo, Humberto Aramberry, aprovechó sus espacios en el debate para criticar lo hecho por el Alcalde con licencia, y propuso buscar aplicar un gobierno inteligente, transparente y democrático.

“Las condiciones del centro de la ciudad, la violencia, la caída de la competitividad, un pésimo manejo de la pandemia, en donde fue incapaz de ayudar a los microempresarios y disminuir los contagios, Culiacán exige una nueva visión, que la potencialice como una ciudad de trabajo y de futuro, un liderazgo político que no simule ni tampoco que genere conflictos donde no lo hay”, dijo.

“Construiré un diálogo inteligente, que construya una obra pública con transparencia, que desarrolle mejores espacios para colonias populares, que modernice su infraestructura, con estrategias para hacer de ésta una ciudad inteligente”.

Por otra parte, la aspirante de Fuerza por México Siria Quiñonez López usó sus intervenciones para presentarse a la ciudadanía y exponer su plataforma política.

”Trabajaré por un Culiacán libre de violencia en donde las mujeres y niños se sientan seguros, incluidos, apoyados, en donde nuestros hijos puedan salir a la calle y regresar de manera segura a casa todos los días. Al inicio de mi campaña establecí los ejes de Gobierno, en sentido congruente y sin promesas que no se puedan cumplir en las diferentes acciones de mi responsabilidad”, señaló.

“Combatiré la pobreza y discriminación en programas enfocados a apoyar a las madres solteras, amas de casa y grupos vulnerables, que impulsen la formación de empleo y la educación. Se apoyará con esquemas de profesionalización, tecnología de punta, certidumbre en su seguridad social y prestaciones a los policías, tránsito y Protección Civil”.

Agregó que de verse beneficiada en los comicios del 6 de junio, creará un Instituto Municipal de Prevención al Delito y despedirá a funcionarios municipales señalados por corrupción.

La candidata a Presidente Municipal de Culiacán por el partido Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, aseguró no temer a alzar la voz y no le sacará la vuelta a los problemas que acontecen en el municipio.

Durante su discurso de despedida, Montoya Ojeda recalcó que Culiacán no debería tener que votar entre los menos malos y peores de los candidatos.

“Sin duda será un punto decisivo para el futuro de nuestro municipio, tendrán la opción de votar por quienes nos gobiernan ahora, que ya demostraron que no funcionan y que forman parte de la peor generación de gobernantes, y también tendrán la opción de votar a quienes ya nos gobernaron y nos fallaron una y otra vez y que representan el pasado”, dijo.

“Culiacán no merece elegir entre los malos y los peores, no merecen reciclaje. Yo no le voy a sacar la vuelta a los problemas que aquejan a Culiacán”.

También dijo que fortalecerá la Procuraduría de la defensa de niños, niñas y adolescentes, que habrá una reestructuración del área de Vialidad y Tránsito para que resuelva el caos vial de Culiacán; implementará un sistema de presupuesto participativo para las 17 sindicaturas, para priorizar la necesidad y las obras.Otro de sus planes es hacer de Culiacán el centro cultural más importante del noroeste del país y construir 20 nuevos centros deportivos integrales, reforzar los ya existentes e incluir áreas para personas con discapacidad.