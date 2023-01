Deben investigarse denuncias en Jesús María: Feliciano Castro

CULIACÁN._ Tras la manifestación de pobladores de la sindicatura de Jesús María, quienes solicitaron que el Ejército sea retirado de la comunidad y denunciaron violaciones a los derechos humanos, el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, opinó que estas deben ser revisadas.

“Cualquier denuncia de violación de los derechos humanos, por supuesto que debe ser investigado, no juzgar de manera anticipada, me parece que no es lo primero”, expuso el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

“Debe abrirse los procesos de investigación”.