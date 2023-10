En medio de una controversia por supuesto caso de acoso sexual de un ex trabajador del Centro de Justicia de las Mujeres, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya condenó actos de violencia de género y aseguró haber cesado al presunto agresor.

En un comunicado de prensa, refirió al caso de un ex trabajador del Centro de Justicia para las Mujeres, que desde el 4 de mayo fue cesado de manera inmediata, “apenas tuve conocimiento de los hechos”, al referirse a ese momento.

CULIACÁN._ El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya afirmó que dentro de su administración no hay cabida para los agresores de mujeres y niñas.

“Es acosador pero sexual. Ya le di la oportunidad yo ‘a ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo’ porque él estaba en el Centro de Justicia, no queremos acosadores de ningún tipo, y no es problema de Tere, el problema es que Tere es su área. Entonces, es acoso, sí, pero el origen de ese acoso es que es acosador”, respondió Rocha.

“Él quiere estar donde mismo porque ahí es donde acosa. Ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres. No lo hemos cambiado de área, yo le ofrecí cambiarlo a un lado donde haya puros machos como él para que no haya problemas”.

“Refrendo mi compromiso indeclinable con la protección de los derechos de las trabajadoras del Gobierno y de todas las mujeres y niñas de Sinaloa” afirmó en el comunicado de prensa.

Reiteró que en su Gobierno humanista, no hay cabida para agresores: “somos inflexibles ante cualquier tipo de violencia”.

Rocha Moya señaló que en el Gobierno que encabeza se tiene una política de Estado para prevenir y castigar todas las violencias contra las mujeres.

Sobre el caso del trabajador del Centro de Justicia para las Mujeres, por instrucciones directas del Gobernador Rubén Rocha Moya, esa persona fue cesado de su cargo desde el 4 de mayo del 2023.

Desde entonces, señala el comunicado, la Secretaria de las Mujeres María Teresa Guerra Ochoa actuó de manera inmediata, iniciando un procedimiento administrativo, a fin de fincarle las responsabilidades correspondientes.