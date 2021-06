El candidato a Gobernador de la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum afirmó estar a la cabeza de las votaciones por cuatro puntos, según las encuestas de salida realizadas por el partido.

En conferencia de prensa otorgada en Culiacán 15 minutos después del cierre de casillas afirmó que el conteo propio arrojó datos de ventaja a su favor.

“Los números que tenemos nos hacen sentirnos así, y hay que decirlo, seremos como hemos sido siempre totalmente responsables”, comentó el candidato a la gubernatura.

“Reconozco que en esos mismos conteos hay una alta no respuesta, es decir, hay mucha gente que no respondió no solo a las encuestas sino incluso a la encuesta de salid, sin embargo, los ejercicios estadísticos que tenemos nos hacen ver que mucho de esa no respuesta es también favorable a nosotros, lo cual nos da tranquilidad de saber que vamos a ganar esta elección”, añadió Zamora Gastélum.

Señaló, sin embargo, que será respetuoso de los resultados y conteos de las instancias electorales.

“Y en el momento en que la autoridad electoral dé su fallo, nosotros efectivamente estaremos celebrando y apoyaremos ese fallo como lo hemos hecho siempre”, comentó.