Definen programación y sedes para la vacunación contra el Covid en Sinaloa para esta semana

CULIACÁN._ La Secretaría de Salud estatal boletinó a medios de comunicación cuáles son los municipios que tendrán activas jornadas de vacunación contra el coronavirus a partir del 5 de enero.

El 4 de enero continuaron con la vacunación para personal de salud con la aplicación de la tercera dosis de 08:00 a 18:00 en siete municipios:

Ahome: Unidad Médico-Familiar No. 37 del IMSS y Hospital General de Los Mochis.

Culiacán: Hospital General Regional No. 1 del IMSS, Hospital de la Mujer, Unidad Médico-Familiar No. 55 del IMSS, Centro de Seguridad Social Culiacán Costa Rica, Hospital General Subzona No 28 del IMSS; Costa Rica Hospital General Subzona No. 28 del IMSS.

Escuinapa: Centro de Vacunología

Navolato: Hospital General de Subzona No. 4 del IMSS

Salvador Alvarado: Guamúchil, Hospital General de Subzona No. 30 y Hospital General de Guamúchil

Guasave: Hospital General de Subzona No. 32 del IMSS, Hospital General de Guasave

Mazatlán: Hospital General de Zona No. 3 del IMSS, Hospital General de Mazatlán

PARA LA POBLACIÓN DE 14 AÑOS QUE CUMPLEN EN ESTE 2022, ASÍ COMO ADOLESCENTES DE 15 A 17 AÑOS, MAYORES DE 18 AÑOS, REZAGADOS Y ADULTOS MAYORES DE 60 Y MÁS SE ESTARÁ VACUNANDO EN 12 MUNICIPIOS:

EN AHOME (LOS MOCHIS)

Para 14 y 15 años con la farmacéutica Pfizer en el Centro de Usos Múltiples (CUM) los días jueves 6 al Domingo 9 de enero de 08:00 a 17:00 horas.

Para mayores de 18, rezagados, y el refuerzo para más de 60 años, se aplicará de las farmacéuticas Astrazeneca y Sinovac en Plaza Sendero Lunes 10 al martes 11 de enero de 08:00 a 17:00 horas.

EL FUERTE

Para la población de 14 a cumplir 15 este 2022, para 15 a 17 años, rezagados, mayores de 18 y adultos mayores de 60 y más, se aplicarán de la farmacéutica Pfizer, Astrazeneca y Sinovac en el Auditorio Municipal Profesor Antonio Martínez Torres (cabecera).

Miércoles 5 de enero al viernes 7 de enero de 09:00 a 17:00 horas, en la Escuela Primaria Vicente Lombardo Toledano (Constancia) el día sábado 8 de enero de 09:00 a 17:00 horas y en la Escuela Primaria María R. Pacheco (San Blas) sábado 8 de enero de 09:00 a 17:00 horas

CHOIX

Para la población de 14 a cumplir 15 este 2022, para 15 a 17 años, rezagados, mayores de 18 y adultos mayores de 60 y más, se aplicarán de las farmacéuticas Pfizer, Astrazeneca y Sinovac en el Teatro Hernando Ramos (cabecera), miércoles 5 de enero al jueves 6 de enero de 09:00 a 17:00 horas. CID San Pantaleón (San Pantaleón), viernes 7 de enero de 09:00 a 17:00 horas. Escuela Primaria Francisco I. Madero (Potrero de Cancio), viernes 7 de enero de 09:00 a 17:00 horas. Casas Viejas, sábado 8 de enero de 09:00 a 17:00 horas y en las Instalaciones de la Escuela Yecorato, sábado 8 de enero de 09:00 a 17:00 horas.

GUASAVE

Para la población de 14 a cumplir 15 este 2022, para 15 a 17 años, rezagados, mayores de 18 y adultos mayores de 60 y más, se aplicarán de las farmacéuticas Pfizer, Astrazeneca y Sinovac, en la Ciudad Universitaria ECEA miércoles 5 al lunes 10 de enero de 09:00 a 17:00 horas.

SINALOA

Para la población de 14 a cumplir 15 este 2022, para 15 a 17 años, rezagados, mayores de 18 y adultos mayores de 60 y más, se aplicarán de las farmacéuticas Pfizer, Astrazeneca y Sinovac en el Parque Municipal, viernes 7 de enero, de 09:00 a 17:00 horas.

ANGOSTURA

Para la población de 14 a cumplir 15 este 2022, para 15 a 17 años, rezagados, mayores de 18 y adultos mayores de 60 y más, se aplicarán de las farmacéuticas Pfizer, Astrazeneca y Sinovac, en el Club Saliaca, el miércoles 5 de enero al viernes 7 de enero, de 09:00 a 17:00 horas.

SALVADOR ALVARADO

Para la población de 14 a cumplir 15 este 2022, para 15 a 17 años, rezagados, mayores de 18 y adultos mayores de 60 y más, se aplicarán de las farmacéuticas Pfizer, Astrazeneca y Sinovac en la Unidad Administrativa (Guamúchil), miércoles 5 al lunes 10 de enero, de 09:00 a 17:00 horas.

MOCORITO

Para la población de 14 a cumplir 15 este 2022, para 15 a 17 años, rezagados, mayores de 18 y adultos mayores de 60 y más, se aplicarán de las farmacéuticas Pfizer, Astrazeneca y Sinovac, en el Mercado Municipal (cabecera) y en Casa Ejidal (Pericos), jueves 6 de enero, de 09:00 a 17:00 horas

BADIRAGUATO

Para la población de 14 a cumplir 15 este 2022, para 15 a 17 años, rezagados, mayores de 18 y adultos mayores de 60 y más, se aplicarán de las farmacéuticas Pfizer, Astrazeneca y Sinovac en el Parque Municipal, sábado 8 de enero, de 09:00 a 17:00 horas.

CULIACÁN

Para la población rezagada, mayores de 18 años y adultos mayores de 60 y más, se les aplicará la farmacéutica Astrazeneca en el Parque Constitución; mientras que para la población de 14 años a cumplir 15 este 2022 y a jóvenes de 15 a 17 años se les aplicará la farmacéutica Pfizer en la Novena Zona Militar, Polideportivo UAS y Centro de Alto Rendimiento Deportivo María del Rosario Espinoza, del miércoles 5 de enero al viernes 7 de enero, de 08:00 a 17:00 horas, respectivamente.

COSALÁ

Para la población de 14 a cumplir 15 este 2022, para 15 a 17 años, rezagados, mayores de 18 y adultos mayores de 60 y más, se aplicarán de las farmacéuticas Pfizer, Astrazeneca y Sinovac, en la Cancha de Usos Múltiples (cabecera), miércoles 5 de enero, de 09:00 a 17:00 horas.

MAZATLÁN

A la población de 14 años a cumplir 15 este 2022, de la farmacéutica Pfizer, en el Centro de Convenciones; mientras que a los adolescentes de 15 a 17 años, de la farmacéutica Pfizer, en el Hospital Militar, y a la población rezagada, mayores de 18 y adultos mayores de 60 y más, de la farmacéutica Astrazeneca, en el Polideportivo a partir del miércoles 5 de enero al domingo 9 de enero, de 09:00 a 18 horas.