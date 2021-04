El candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Regeneración Nacional y el Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya, exhortó al Gobernador Quirino Ordaz Coppel cesar la intromisión del Estado en las campañas electorales.

Rocha Moya ha señalado ante medios de comunicación al Ejecutivo estatal de orquestar una campaña sucia en su contra, en colaboración con el empresario Enrique Coppel Luken y el político sinaloense Heriberto Félix Guerra.

“Que deje que corran las campañas sin intromisiones del sector público”, pidió.

“Nosotros no hemos estado en una mesa de diálogo. Aquí quien organiza las campañas y da seguimiento es la autoridad electoral, y son organismos autónomos”.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa agregó que estos señalamientos contra el Mandatario estatal no han afectado la relación cordial que mantienen.

“Yo tengo una relación amistosa con él, no la he roto; sin embargo aquí cada quien juega un rol y si él no está dentro de su rol y me toca señalarlo, lo señalo”, explicó.

“Simple y llanamente cada quién jugamos un rol en este proceso, ahí el partido está considerando, no podemos ser omisos, y ellos incluso harán lo mismo, eso es parte de un proceso donde hay señalamientos donde hay cosas que denunciar, se hace, y eso es todo”.