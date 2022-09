$!Deleita ‘Moni’ Valle a culiacanenses con nieves artesanales de elote, café y otros sabores

En las afueras del polígono sur de ciudad universitaria, sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, se encuentra un puesto ambulante de nieves de garrafa, de las que se elaboran de manera artesanal con ingredientes naturales y de producción diaria. Su propietario, un adulto mayor de 74 años de edad, quien por más de una década ha permanecido en ese punto de venta, se rehúsa a dejar el trabajo, confinarse en casa o elevar el precio de su producto.

Se trata de “Moni” Valle, como lo conocen clientes, amigos y familiares, el nevero más conocido de Culiacán, por la calidad, sabor y variedad de nieves que ofrece, pero no solo eso, también es conocido por la forma tan peculiar en que vende su producto: en un vochito modificado que parece un convertible. A los 62 años, Valle decidió emprender, tomó un curso en Guadalajara, Jalisco, y aprendió a elaborar nieves de garrafa, desde entonces, ha innovado con ingredientes creando nuevos sabores y sorprendiendo a todos los que prueban por primera vez esta delicia.

Ofrece nieves de fresa, vainilla, cajeta y limón, las tradicionales; pero también especiales y con frutos de temporada, como elote, café, durazno, mango, arándano y yogurt. Sabores poco comunes en las nieves de garrafa, que le han permitido llegar a un público más grande y ser el nevero más conocido de Culiacán.

“He tenido una aceptación tremenda que no se imagina, principalmente todo este tipo de nieve que los otros neveros no la traen, que es la nieve de café, la nieve de elote, la nieve de yogurt con durazno, yogurt con kiwi”, explicó. “Esa es la sorpresa de la gente, se sorprende y me busca por eso, pero gracias a Dios desde que llegué me ha ido bien, el vochito lo conoce ya casi todo Culiacán, nomás me ven y me paran, ya saben la nieve que van a pedir”.

En cuanto a los precios, Valle ha optado por mantener precios bajos, a 12 pesos la nieve mediana y 15 pesos la grande, muy por debajo de los precios del mercado, esto a pesar de la inflación y el encarecimiento de productos. “Tengo más de tres años con los mismos precios y tengo miedo de subirlos porque a la mejor no vendo pero ahí estamos, por ejemplo la nieve de 15 pesos donde quiera está a 25”, comentó.

Pese a su edad, el Moni es un adulto fuerte y enérgico, de lunes a viernes se instala en las afueras de la Facultad de Informática de la UAS, los sábados los dedica a comprar los ingredientes para la producción semanal y el domingo no descansa, vende en el tianguis Los Huizaches, donde tiene fieles clientes que cada semana lo buscan. “Estar rodeado de jóvenes me da juventud, me rejuvenece esos chicos sanos, educados, me respetan”, expresó.

