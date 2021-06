Denuncia Gloria González a la dirigencia del PT por violencia política ante el IEES

CULIACÁN._ Gloria González Burboa dio a conocer que interpuso una denuncia en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa contra el Partido del Trabajo y su dirigente, Leobardo Alcántara, por ejercer violencia política en razón de género en su contra.

Tras interponer la denuncia, este viernes 4 de junio, la ex candidata a la Gubernatura del Estado, manifestó que desde que dio a conocer su declinación a las aspiraciones por el mando estatal, ha recibido diversos tipos de ataques y amenazas de quien también es el actual candidato a Diputado federal por el Distrito 1 por el PT y en donde también existen algunas coaliciones a diputaciones con Morena, de acuerdo a un comunicado de su equipo de prensa.

“Me vi en la necesidad de presentar una denuncia puntual en contra del coordinador en el Estado del Partido del Trabajo por violencia de género”, dijo González Burboa.

Recordó que los motivos por los cuales decidió declinar fueron la falta de apoyo de parte del propio partido en el estado, tanto económico como en especie, para poder llevar a cabo su campaña proselitista de una forma correcta.

En su mensaje, la ex abanderada petista manifestó que se tiene que explicar dónde quedaron los recursos etiquetados para las campañas políticas de este año, más de 12 millones de pesos que tenían que usarse para los candidatos del Estado y que en algunos casos nunca llegaron.

“Como ustedes saben, yo sola con mi equipo de trabajo logré avanzar en las preferencias electorales y esto fue mucho trabajo, mucho esfuerzo que el partido no vio por nosotros. Al final me traicionaron, se traicionaron los estatutos, traicionaron la confianza, no solo mía, sino también de otras y otros candidatos”, se lee en el boletín.

Afirmó que en redes sociales, tras su decisión de declinar, se vio inmersa en numerosos ataques e insultos orquestados, principalmente, por el dirigente estatal Leobardo Alcántara.