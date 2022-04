Denuncia tenista falta de espacios para mujeres; no me dejaron jugar sólo por ser mujer, acusa

CULIACÁN._ La tenista Grecia Reynaga, múltiple campeona de torneos locales, denunció en redes la falta de espacios para seguir compitiendo en su deporte favorito, pues aunque por su nivel no le permiten competir en la mayor categoría femenil, tampoco la dejaron competir contra hombres.

Reynaga, quien forma parte de una familia que históricamente ha sido protagonista en torneos locales, lamentó que la organización, por decisión del Comité Municipal de Tenis, le hayan dado la oportunidad primero y luego se la quitaron.

“Se está llevando a cabo un torneo abierto de tenis en mi ciudad, Culiacán... He jugado tenis toda mi vida, y tristemente no es de carácter popular en las categorías femeniles. Por mi pasión y dedicación a este deporte que amo, he alcanzado un nivel en el que ya no se me permite jugar en la categoría más alta femenil de mi ciudad, así que procedí a inscribirme al cuadro de dobles categoría B Varonil. Me dijeron que todo bien, que había quedado registrada”, explica en redes.

“Al llegar el día del torneo me doy cuenta que no fui registrada, me dijeron que no lo hicieron por que era mujer, y era una categoría varonil, pero a su vez tampoco podía jugar la femenil dizque por mi “nivel”. Me parece aberrante que simplemente me dijeran “no puedes jugar el torneo porque eres mujer”.

Reynaga se lamentó porque solamente pidió un espacio, con las mismas reglas y condiciones para jugar contra los demás.

“... porque para mi no hay un hombre o una mujer del otro lado de la cancha, veo a un contrincante con quien competir con los valores y principios del tenis”, señala.

“Y entiendo el por qué de la separación varonil y femenil, pero ¿prohibirme entrar a un nivel más adecuado y justo para todos por una cuestión de género? Me parece aberrante”.

La tenista hizo un llamado para unirse y avanzar en estos temas como gremio.

“... no es posible que a falta de mujeres en el deporte, simplemente no se nos permita competir”, expresó.