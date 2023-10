“Se han apropiado sobre andadores, haciendo focos de infección, basureros... enseguida de donde recolectan alimentos (banco de alimentos), tienen una casita que construyeron, que la tienen llena de botes, que son botes que juntan la basura de todos los negocios, y la ponen al otro lado del andador este”, dijo Roberto Gastélum.

“Para mí, como comerciante, me afecta en que la gente o los consumidores, les debemos dar una mejor atención, que ellos vengan y se sientan seguros, que no hayan olores fétidos, que todo esté limpio” aquejó el comerciante.

En ese sentido, reclamó que la falta de atención escala al Gobierno Municipal, pues afirmó que los camiones de recolección de basura tienen varios años sin pasar por esa zona.

“Tengo 30 (en la central) años y no conozco un camión de la basura que haya pasado por aquí, incluso, gente del municipio (trabajadores) tampoco he visto... exhortamos a la dependencia que corresponda que venga y tome cartas porque se ha detenido en cuestión de que no hay salidas, todos los desechos y desperdicios se quedan atorados (en las bodegas)”, aseveró Roberto Gastélum.

Por su parte, Santiago, con 22 años de labor en la Central de Abastos, reclamó que en su comercio han sufrido las consecuencias de estas bodegas que acumulan la basura, la cual está a un costado de su establecimiento.