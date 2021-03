Denuncian imposiciones en candidaturas dentro de Redes Sociales Progresistas

La precandidata Guadalupe Ramona Rocha Corrales, conocida como ‘Mony Rocha’, denunció imposiciones para la candidatura para la Gubernatura en Sinaloa dentro del partido Redes Sociales Progresistas.

Señaló que entre quienes estaban alzando la mano para esta candidatura estaba la magistrada con licencia Lucila Ayala de Moreschi, quien de último momento se retiró de la contienda y que ahora se anunció que Yadira Cabrera Peraza era la candidata oficial del partido.

Dentro de las pláticas internas en el partido, Moni Rocha señaló que se mantenía como alguien con el perfil idóneo para la candidatura, pero que pasando el tiempo se fueron sumando otros contendientes, pero que Yolanda Cabrera no participó en el proceso interno del partido.

“Mi preocupación es porque no contendió ella en la interna, mientras que Lucila Ayala y yo anduvimos trabajando en los municipios, haciendo nuestras planillas, buscando grupos de apoyo para lograr votación”, comentó.

“Entonces de repente nos desconocen a ambas y es mi inquietud que quiero exponer, ya he tratado de hablar con la coordinadora estatal Rosy Ceballos, pero pues no me ha dado ninguna respuesta ante esto”, señaló.

La precandidata detalló que esta nueva contendiente viene del Partido Sinaloense y ahora es la candidata oficial de acuerdo a una publicación en las redes sociales oficiales del partido.

“A mí no se me ha notificado absolutamente nada, pero en las redes se está mencionando que la señora Yolanda Cabrera es la nueva candidata, ya no precandidata, sino candidata”, precisó.

La contendiente detalló que aún está a la espera de que se dé una decisión oficial por parte del partido para dar a conocer quién será el candidato o candidata para esta próxima contienda electoral y se le haga saber de manera oficial.

“Ahorita como el partido está tomado, no sabemos qué oficio hay ahí, no sabemos lo que se está atendiendo nada oficial, le hablamos a la dirigente, pero no nos ha dado ninguna respuesta”, dijo.