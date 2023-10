Familiares de una menor de edad que fue victima de abuso sexual, presuntamente por parte de una persona que es funcionario en el Gobierno de Sinaloa, acusaron lentitud en el proceso penal para deslindar responsabilidades.

En este proceso, que inició en noviembre del 2022, no se ha logrado celebrar una audiencia inicial para la formulación de imputación pues José Jaime, el acusado, ha presentado justificantes de salud en el sentido de sufrir alergias, depresión y ansiedad. Además, el señalado también ha omitido asistir a algunas audiencias, por lo que estas se han diferido y reprogramado.

A casi un año de que se realizó la denuncia por abuso sexual, el proceso no ha iniciado, acusó la madre de la víctima, quien es una menor de 15 años de edad.

Noroeste tuvo acceso a la denuncia presentada en contra de José Jaime, y se pudo documentar que la persona acusada sí es funcionario estatal en el Servicio de Atención Tributaria.

Mientras se ha desarrollado el proceso, la menor y sus familiares han recibido mensajes desde el número telefónico 667 195 1315, desde el que se amenaza a la madre de la víctima y se expone que el acusado es protegido por la administración estatal y federal.

“El proceso ha sido muy lento, en base a que ya es la novena audiencia y no hemos llegado a nada. Está enjuiciado, más no iniciado, y yo quiero que ya inicie, porque nos han estado llegando algunos mensajes de que la persona no se va a presentar, que porque él tiene el apoyo del Gobernador y de la señora Claudia Sheinbaum que lo están apoyando”, expuso la madre.

La mujer sí accedió a dar una entrevista a Noroeste, pero con la condición de que sus datos fueran resguardados por temor a una represalia.

En noviembre de 2022, la menor víctima de abuso sexual interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Sinaloa, acompañada por su mamá.

La menor señaló que fue víctima de José Jaime “N” en 2019, cuando ella tenía 11 años de edad y el acusado era su tío político.

Para diciembre se programó la primera audiencia bajo el cuadernillo para audiencia inicial en libertad 01481/2022, al no presentarse a las audiencias sin justificación, o presentar en reiteradas ocasiones justificantes médicos, en abril el Juez encargado del caso ordenó presentar al acusado con el uso de la fuerza pública.

El acusado sí se presentó a las siguientes audiencias, pero el 18 de agosto mostró un justificante médico exponiendo que sufría ansiedad y depresión, y por ende no podría presentarse.

Cabe destacar que la víctima y su mamá residen en Tijuana, por lo que cada audiencia deben viajar a Culiacán,lo que les genera un gasto importante.

A la par de este proceso penal, el 5 de junio de 2022 los familiares de la víctima y la propia agraviada comenzaron a recibir mensajes vía aplicación de mensajería del número 667 195 1315, que si bien no se ha identificado como el agresor, sí escribe un discurso a favor del mismo y en primera persona.

“No me voy a presentar bajo ninguna circunstancia, aunque hagas lo que hagas... ya sé que me estás investigando, ya me lo dijeron mis licenciados... y para que más le arda a tu hermana yo tengo el apoyo del Gobernador Rubén Rocha Moya”, puede leerse en un mensaje anónimo que recibió la madre de la víctima el 20 de septiembre de 2023.

Esta situación ya fue presentada por la familia de la víctima ante la Oficina de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Sinaloa, y ante la Oficina del Gobernador Rubén Rocha Moya, señaló la madre.