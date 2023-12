CULIACÁN._ Un vecino de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, expresó que una trabajadora de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Japac, le puso como condición dar un domicilio del sector para reportar una fuga de aguas negras ubicada en la avenida Revolución.

Fernando Ramírez, quien fue el afectado, comentó que ha pasado un mes desde que hay agua residual que corre por la vía ampliamente transitada, por lo que había tratado de reportarla a Japac hace dos semanas, pero al haber otros reportes del mismo caso, no le brindaron un número de reporte.

“Antier me comuniqué de nueva cuenta y la señorita que me atendió de muy mala gana me dijo que ocupaba un número de casa para poder tomarme el reporte, entonces le dije ‘esto no puede ser’, le dije ‘tienen con esto un mes y no creo que no puedas revisar ahí un reporte por la avenida Revolución’, lo cual, sí existe” narró.