CULIACÁN._ Hace más de un mes que el camión de la basura no pasa por algunas calles del ejido La Flor, ubicado en Culiacán, y los encargados ponen excusas para no hacer su trabajo, denunciaron a Noroeste vecinos de la comunidad.

Maribel, de 31 años de edad y madre de tres niños, comentó que desde antes de las lluvias por la tormenta tropical Norma el servicio se había dejado de brindar por la calle donde vive.

Afuera de su domicilio se encuentran apiladas bolsas con desperdicios y con ropa aún mojada, y el olor que desprende ya es intolerable.

“Tenía como...yo creo que como dos semanas que no pasaba desde antes de que se nos inundara, que llegara lo del ciclón, ya tenía como dos semanas que no pasaba. Ponle, ya casi más del mes que no pasa la basura y nada más por aquí. Es como te decía yo, primero decían que por el lodo, después por las ramas de los árboles y pues así, pero ya de hecho tiene más del mes que no pasa”, señaló Maribel.

Incluso las ramas de los árboles a metros de su casa fueron cortadas para evitar problemas, no obstante, hasta la fecha, el camión de la basura no pasa.