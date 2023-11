La derrota de Adán Augusto López Hernández en el proceso interno de Morena motivó que el Partido Sinaloense ahora se sume a la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo su presidente y fundador, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Adán Augusto no llegó, yo cumplí mi palabra y el compromiso que hicimos hace más de un año con él, estuve hasta el último minuto y una vez que esto terminó, el Partido Sinaloense es libre completamente”, declaró Cuén Ojeda.

“(Motivo del cambio) Él no es candidato, casi nada, que no ganó, si él hubiera ganado allá estuviéramos, seguramente, pero él no quedó, así como se quedaron muchos en el camino”, afirmó.

Aseguró que desde el PAS no le dan la espalda a López Hernández, sino que el resultado de la encuesta de Morena aunado al triunfo de Xóchitl Gálvez en la coalición Fuerza y Corazón por México, les dio la libertad de escoger con quién aliarse.

Explicó que su respaldo a la precandidata de la coalición se basa en sus similitudes en cuanto a capacidades empresariales, productividad o desarrollo económico.

“La identidad ahí está, tenemos confianza y nosotros somos congruentes, siempre nos la jugamos, así como nos la jugamos en el pasado, nos hemos equivocado, como pasó en Sinaloa”, señaló.