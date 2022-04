Desacuerdos del PAS y Morena en Congreso de Sinaloa no se niegan, señala Feliciano Castro

Entre el Partido Sinaloense y Morena hay desacuerdos que no se niegan por ser temas importantes y públicos, como sucedió con la votación en el tema del aborto y con el juicio político, sin embargo, no se garantiza que haya una ruptura entre ambas bancadas en el Congreso de Sinaloa, anunció Feliciano Castro Meléndrez.

“Evidentemente cuando tratamos el tema de la interrupción del embarazo y este tema del juicio político, evidentemente fueron opiniones distintas y, por ende, desacuerdos, pero de nuestra parte es nuestra responsabilidad como Congreso movernos en el marco de la diversidad”, declaró el coordinador del grupo parlamentario de Morena.

Este lunes en la conferencia de prensa semanal que encabeza el Gobernador Rubén Rocha Moya, señaló que las y los diputados del PAS le estaban dando la espalda y que era el Secretario de Salud y líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien estaba orquestando que no se respaldaran algunos temas en el legislativo.

Para Castro Meléndrez no se puede hablar aún de una ruptura, sino de diferencias, señalando que sería especular decir que va a haber más desacuerdos en el futuro o que no habrá más unión, pero destacó que no se puede negar que actualmente no hay acuerdos en todos los temas en situaciones conocidas ampliamente.

“Formalmente no hemos establecido una ruptura, evidentemente es un proceso que hay que cursar y ya estaríamos viendo las cosas, no hay que anticipar vísperas”, ponen duda una unión”, refirió el también Presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Por supuesto que cada quien tiene sus razones, que cada quien tiene sus cálculos, que cada quien pueda tener sus intereses políticos, es parte de la normalidad en una asamblea plural como la que tenemos”, concluyó.

Las votaciones a las que hace referencia el líder de Morena en la 64 Legislatura, se realizaron el 8 de marzo y el 22 de abril, en el primer caso fue por proponer un límite de 12 semanas para poder abortar en Sinaloa, sin embargo, el dictamen quedó el 13 semanas, por lo que el grupo parlamentario prefirió abstenerse, mientras que el viernes no estuvieron de acuerdo con el planteamiento de juicio político y votaron en contra.