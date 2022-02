Desaparecidos, reportaje y video

Hay reportajes que duelen, que calan hondo en nosotros como periodistas desde el momento que se están reporteando, cuando se están editando y cuando se publican.

Pudiera pensarse que como periodistas nos hemos insensibilizado, que no nos afectan las cosas que vemos, que presenciamos, que denunciamos... pero no es así, el día que un periodista deja de sentir, deja de indignarse, deja de verse afectado por un tema doloroso, entonces se deja de ser periodista para convertirse en solo un testigo indiferente que no aporta.

“Sin cuerpo no hay delito, Sinaloa y las desapariciones, el delito que sobrepasa los homicidios” fue uno de esos reportajes dolorosos y difíciles, tal vez porque no hay en México una sola persona que no conozca de cerca o de lejos un caso de desaparición forzada.

Es un tema sensible y con el que mucha gente ya está sensibilizada porque se identifica, porque les afecta o les ha afectado en su familia o en algún conocido...

Este tema lo reporteamos por varias semanas, y lo editamos durante varios días, como suele hacerse en este tipo de reportajes. Al editarlo lo hicimos en tres partes, donde tratamos de reflejar el contexto que se vive en Sinaloa y escuchar algunas voces que están involucradas por su cargo, su especialidad o simplemente porque la vida las puso ahí aún sin quererlo, como el caso de las madres que buscan a sus desaparecidos.

También editamos un video con los testimonios que recogimos ex profeso para este reportaje y algunos de hechos recientes que estaban en nuestro archivo, como la protesta de una madre en Culiacán, ante la desaparición de su hijo de 16 años de edad luego de haber sido llevado por policías municipales.

Ya la semana pasada habíamos hablado de nuevos campos para nuestro periodismo: y el video es uno de ellos, aunque no tan nuevo como otras plataformas, pero en él aplicamos el mismo rigor, la ética, la precisión y la documentación, es en sí nuestro mismo periodismo pero en lenguaje audiovisual, o videoperiodismo. No lo hacemos mucho, aún no, los nuevos tiempos lo piden, lo reclaman, pero al venir del impreso, como nosotros, donde texto y foto son la base, no es sencillo. Sin embargo lo intentamos, sobre todo en reportajes como este.

De hecho, el video de este reportaje de “Sin cuerpo no hay delito” fue muy exitoso, sobre todo en Facebook, donde hasta ayer, 13 días después de haberlo subido, sumaba ya 1.3 millones de reproducciones, un alcance de 2.9 millones de usuarios, 449 mil 544 interacciones, alrededor de 20 mil reacciones y más de 5 mil veces compartido.

Incluso en los primeros cuatro días, para el viernes 28 de enero, ya había sumado un millón de reproducciones.

Un tema sensible, ya lo dijimos, y las cifras lo demuestran.

Nuestro director general lo resumió en un tuit publicado el 28 de enero: “Las desapariciones en Sinaloa son un tema duro, difícil, complejo... Demasiado fuerte como para intentar digerirlo, pero imprescindible para comprender el contexto violento en el que vivimos... Sin Cuerpo no hay delito ya lleva más de un millón de reproducciones”.

Los textos de las tres partes del reportaje sumaron alrededor de 4 mil vistas en nuestro sitio, que para ser un contenido tan duro como este es una cantidad alta.

Periodismo duro, de malas noticias, de confrontación, de situaciones no agradables es lo que nos toca hacer gran parte del tiempo, muchos nos pueden acusar que es porque solo vemos lo malo, pero nosotros somos los primeros que quisiéramos que no hubiera ya malas situaciones qué denunciar, que como periodistas y ciudadanos solo presenciáramos situaciones positivas, pero pareciera que esto no tuviera fin.

Y sí, hemos visto tanto, que como periodistas estamos permanentemente indignados, muchas veces es lo que nos mueve, pero tratamos de canalizar esa indignación, que no solo quede en eso, sino que aporte, que eche luz sobre lo que está mal, sobre lo que debe resolverse.

Usar esta indignación y el rigor del periodismo en un texto, en un video, en un reportaje, una entrevista, una fotografía, un post en redes... ese es nuestro papel, y lo seguiremos cumpliendo.