Desapariciones y feminicidios en Sinaloa no se pueden seguir ocultando, advierte rector de la UAS

Ante la situación de desapariciones y feminicidios que se están presentando el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Jesús Madueña Molina señaló que este tipo de hechos no se pueden estar ocultando, sobre todo porque es un tema sensible.

“Nosotros lo que pedimos a la autoridad es que pongamos mucha atención a este tema porque es algo muy delicado, o sea no podemos seguir ocultando hechos que están a la vista de todos y sobre todo un tema sensible como lo es la desaparición, feminicidios, todo eso, y no nada más eso, también afecta a lo varones, no nada más a las mujeres”, comentó.

Sobre cuántos casos podrían ser parte de la Universidad o si se tiene un registro, el rector de la UAS señaló que no tiene un número preciso, “en este momento te mentiría porque ha habido algunas reuniones por parte del área jurídica con la Fiscalía, no tengo número preciso, pero sí hay casos”, dijo.

Sobre las razones de estos casos dijo, que son motivos multifactoriales, “tenemos que poner atención todos, es cierto que existen los derechos de que yo puedo andar como yo quiera, pero también hay que ver la realidad en que mundo vivimos, en que mundo estamos, todo de nuestra parte para que esto pueda tener un mejor resultado”, dijo.

El rector recordó que existen registros de jóvenes desaparecidas en ciudades como Mazatlán en enfermería del año pasado durante la pandemia han ocurrido hechos también en Culiacán, fuera de Ciudad Universitaria, en la preparatoria Zapata, algunos han regresado, otros aún no se encuentran.

“Nosotros lo que es la parte del área interna de la Universidad tenemos algunos cuidados, algunos protocolos de seguridad, pero ya estando afuera de lo que es la instalación de la universidad ahí no podemos hacer nada”, comentó.