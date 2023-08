“Si bien él era el que estaba al frente, ha dejado una buena escuela en cuanto al mecanismo que hay para coordinarnos de manera institucional, y la coordinación que tenemos entre los tres niveles de Gobierno no obedece necesariamente a una persona, sino ahorita tenemos una buena relación una buena coordinación de manera institucional”, indicó.

El Alcalde comentó que la coordinación de los tres poderes de Gobierno no obedece a una sola persona, pues la eficiencia de los operativos de seguridad no son afectados por cambios en puestos administrativos.

CULIACÁN._ La renuncia de Cristóbal Castañeda Camarillo a la Secretaría de Seguridad Pública estatal no representa una alerta de peligro en Culiacán, aseguró Juan de Dios Gámez Mendívil.

El ahora ex Secretario hizo pública su renuncia el viernes, agradeciendo al Gobernador Rubén Rocha Moya por permitirle mantener el puesto que le fue designado en 2019 en la administración de Quirino Ordaz Coppel.

El Presidente Municipal reconoció además el desempeño de Castañeda Camarillo durante los cinco años al servicio de Sinaloa, así como de sus municipios.

“Siempre fue muy destacado, he conocido a pocas personas tan comprometidas con su trabajo, su compañerismo, su manera de ser, yo te puedo decir que en lo particular, en Culiacán nos ayudaba mucho, estuvo siempre muy al pendiente de nosotros, reconocerle y agradecerle todo este tiempo que estuvo ayudando no solamente en Culiacán, sino Sinaloa”, opinó Gámez Mendivil.