Durante el mes de febrero, la Universidad Autónoma de Sinaloa estaría libre de cualquier apuro financiero, ya que sus finanzas estarían respaldadas por el subsidio federal, afirmó el encargado de despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero.

Tanto en diciembre como en enero, el Gobierno del Estado anunció la transferencia de recurso extraordinario a la UAS para que pudiera cubrir obligaciones, como el pago de quincenas o aguinaldos a sus empleados.

“Lo que pasa es que hasta febrero cuando las ministraciones federales se estarán entregando a la universidad de manera regular. Estoy siendo optimista y pensando que no va a haber ninguna situación extraordinaria”, declaró Lizárraga Otero.

“(Problemas financieros) Enero no es propio nada más de la UAS, sino otras instituciones bajo su misma circunstancia, o sea, las universidades públicas. Pero ya en febrero se estabilizan las ministraciones, entonces entras en un periodo de estabilidad”, sostuvo.

Descartó que en un futuro cercano tendrán problema para cubrir el pago de sus empleados, pues desde la instancia federal tienen programados los depósitos del subsidio para mediados de febrero.

Acerca de los apoyos extraordinarios informados por el Poder Ejecutivo, recriminó que este se los adjudique como un acto de caridad.

“Tiene la posibilidad de prestarlos, porque no los regala, porque es una posibilidad legal que existe, y si no lo hace, pues queda bajo su propio criterio no hacerlo. Eso sería confrontarse y negarle el pago a la gente”, enfatizó.

Respecto al diferimiento del proceso de admisión para el ciclo escolar 2024-2025, reiteró que fue la decisión más sensata y responsable, ya que no podían arriesgarse a asumir ese gasto sin tener certidumbre en cuanto al ingreso de subsidios.