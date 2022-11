Desconoce Alcaldesa de Elota sobre hechos violentos en su municipio

La Presidente Municipal de Elota, Ana Karen Val Medina, dijo desconocer la información sobre la situación de seguridad del municipio que gobierna.

Medios locales le cuestionaron sobre el enfrentamiento entre autoridades y presuntos delincuentes registrado el miércoles en la carretera libre rumbo a Mazatlán, a la altura de Elota, por lo que Alcaldesa admitió desconocer los detalles.

“No me han pasado la información precisa. Todavía no me han pasado la información, por eso no quisiera dar la entrevista”, admitió.

“Desconozco, la verdad”.

La tarde del miércoles, elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos por civiles armados al circular por la carretera libre de Culiacán a Mazatlán, en las inmediaciones de Elota.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, los civiles huyeron hacia Cosalá.

En este punto, la carretera libre estuvo cerrada varias horas, mientras las autoridades desplegaban un operativo.

De la persecución resultaron dos civiles muertos en un enfrentamiento que se sostuvo con las autoridades en materia de seguridad.

Val Medina sostuvo que en su administración se realizan gestiones en materia de seguridad, tales como el equipamiento de los elementos municipales, sin embargo, reveló que no conoce con exactitud la necesidad que tiene su gobierno de policías municipales.

“Vamos avanzando, estamos a la espera de nuevo equipo para la seguridad del municipio”, defendió.



- ¿Cuántos elementos le hacen falta al municipio?

- No tengo el dato, la verdad.