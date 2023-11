La autoridad estatal todavía no define si el caso de la mujer encontrada sin vida en un canal de Los Mochis este martes es homicidio o feminicidio.

El Secretario General de Gobierno, Enríque Inzunza Cázarez, informó que la Fiscalía local todavía se encuentra realizando pruebas para determinar si en el asesinato de la mujer existen elementos que indiquen un feminicidio.

“Fue el hecho que tuvimos el día de ayer, la estadística de hoy nos indica solamente en ese caso, de privación de la vida de una persona; de los elementos que se han recogido, no tenemos todavía elementos, valga la redundancia, para concluir se trata o no de un feminicidio; Fiscalía no nos precisó todavía, dijo que estaban haciendo las pruebas correspondientes para determinar cuál fue la causa de la muerte y sí efectivamente, se trata de una muerte violenta; pero todo eso está haciendo todavía objeto de pruebas”, indicó.