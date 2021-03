Desde Altata, arranca operativo de Semana Santa en Sinaloa

Además de la PEP, también se unirán elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos, mismos que patrullarán y estarán al pendiente de lo que ocurra en 177 puntos de recreo en todo el estado.

“Tenemos contemplado por tierra y por aire, tenemos helicópteros desplegados en todo el estado, para que en caso de que haya alguna emergencia también puedan ser empleadas como ambulancias, pero se reitera a la población que tome todas las medidas precautorias y no trate de estar en la playa toda la semana, hay gente que nada más quiere entrar y salir, busquemos la manera de que sea más fluido”, dijo el teniente coronel Joel Ernesto Soto, director de la Policía Estatal Preventiva.

“Cuando escuchen en los medios de comunicación que hay una playa que ya se cerró porque ya está lleno, porque el aforo aproximado que se contempló ya está completo, no vayan, no vayan porque los van a regresar, no se permite acampar, no se permiten eventos masivos, no habrá eventos masivos en las playas, como tocadas de grupos, no se permitirán grupos mayores a 20 personas y se cerrarán a las 18:00 horas”.