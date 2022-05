Desde hace 10 semanas en la primaria Belisario Domínguez toman clases sin luz eléctrica y sin agua en los baños

Desde hace 10 semanas que se tuvo el regreso presencial en la escuela primaria Belisario Domínguez en la colonia Laureles Pinos, los niños y niñas acuden a recibir sus clases sin luz eléctrica y sin servicio de abastecimiento de agua en sus sanitarios, informó su director Martín Zavala, quien señaló que los daños ascienden a más de 400 mil pesos.

Fue en octubre de 2020, cuando se registró el primer robo y saqueo en esta institución educativa, pero a la fecha se han presentado tres en total, todos ellos han sido reportados ante las autoridades correspondientes, pero sin respuesta alguna todavía.

“Nuestra escuela ha sufrido de varios saqueos y en octubre de 2020 hicimos la gestión ante la Secretaría para que pues entrara un seguro de daños para la reparación de la escuela, estamos hablando de prácticamente año y medio, y ya hay presupuesto asignado a la escuela de alrededor de 460 mil pesos, que la misma Secretaría nos dio a conocer, pero nuestra escuela hasta el momento no ha sido beneficiada”, denunció.

Ante esta situación, es que el director señaló que hasta ahorita se han podido mantener las clases de esta manera, pero que con el aumento de las temperaturas y cuestiones sanitarias, es que se está valorando un regreso a clases totalmente virtual, esquema con el que se venía trabajando debido a la pandemia por Covid-19.

Detalló que los daños comprenden el centro de carga que fue robado, cableado eléctrico subterráneo, transformador, pastillas, tres salones saqueados de todo el sistema eléctrico, aires acondicionados de venta destruidos, el robo de un minisplit y la tubería de los baños fue totalmente destruida.

“Ahorita no tenemos corriente eléctrica en toda la escuela, no podemos, como tres salones fueron saqueados, ¿cómo le vamos a hacer?, va a ser un corto circuito tremendo ahí, no sabemos en qué condiciones dejaron ahí y todos los daños”, comentó.

El director de la escuela señaló que al momento se está a la espera de que la escuela Belisario Domínguez sea tomada en cuenta, ya que dijo que por parte de la Secretaría de Educación Pública ya se dio a conocer un listado de escuelas que van a recibir atención, pero que en este no está incluido esta primaria.

Por el momento, los niños y niñas están recibiendo clases en estas condiciones, motivo que ha causado que hasta algunos niños enfermen de sus estómagos debido a la situación que tienen que ir al baño y usar una cubeta con agua para que el sistema sanitario funcione.

Para el lavado de manos, dijo sí existe una llave con agua que permite a los alumnos y alumnas poder limpiar sus manos, pero que el problemas son los olores que expide el drenaje.

“Sinceramente ya me han dicho los maestros que a más de un niño se le ha enfermado del estómago”, dijo.

Es por ello que exigen a la Secretaría de Educación que se le brinde atención lo más pronto posible, ya que la próxima medida que tomarán es regresar al sistema de clases virtuales, como estuvieron en la parte más fuerte de la pandemia.