“Se quita unas palabras de la iniciativa nuestra que es aquel que acepta la recomendación, no aquel que cae en desacato”, denunció.

Además de las intervenciones durante la discusión de la iniciativa que proponía que se incluyera como falta administrativa grave la acción de aceptar una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero que no cumpliera con lo señalado por ese órgano autónomo, las diputadas del PAS, y diputados de Morena y sin partido, dieron conferencias de prensa para defender su postura.

Luego de la conferencia de prensa de las pasistas, salieron los diputados de Morena, Marco Antonio Zazueta Zazueta y Cecilia Covarrubias, así como el Diputado sin partido, Adolfo Beltrán Corrales, a explicar que la iniciativa fue presentada por los pasistas, Angélica Díaz y Víctor Corrales, no por la bancada del PAS.

“Que en su momento integrantes a lo mejor de una bancada del PAS, pero no son del Partido Sinaloense, son en calidad de ciudadanos”, aclaró el Diputado Beltrán Corrales.

“Que se pretenda tergiversar las cosas, eso es diferente”.

Explicó que la reforma que propusieron está considerada en la Ley de Responsabilidades Administrativas.

“Y no podemos darle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el rango de autoridad jurisdiccional, no son jueces, ellos emiten recomendaciones y aquellos servidores públicos y autoridades que dentro de sus atribuciones acepten una recomendación y no la cumplan, hay un procedimiento claro ya establecido en la ley”, recalcó.

“Aquí se trata de un tema de los diputados y diputadas del Partido Sinaloense, de querer estar colgándose medallitas y de decir ‘nosotros somos los que queremos avanzar en ciertos temas y el Congreso no quiere’, pero no es así”.