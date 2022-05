Después de más de dos años, encuentran culpable al feminicida de Michelle

Luego de una búsqueda de justicia de más de dos años y los testimonios de 26 testigos, el feminicida de Michelle Stephany fue encontrado culpable en una audiencia este viernes.

La sentencia será dictada hasta el 12 de mayo, fecha programada para la última audiencia, informó a Noroeste Rosario, mamá de Michelle.

El 8 de diciembre de 2019, Giovanny, de 27 años, disparó cinco balazos en la cabeza y uno en el tórax a la joven Michelle Stephany. Su cuerpo quedó en la vía pública, a unos metros de dónde vivía en la colonia Esperanza.

Ya había una orden de restricción para que él no se acercara a Michelle y su hija.

“Me siento un poquito más tranquila. La verdad sí tenía estrés y dolor, cansancio, miedo. Ahora después de esperar más de dos años ya se hizo justicia. Yo me pongo mal y lloro en todas las audiencias. Yo lloro mucho. Me duele recordar, todo esto me lastima”, mencionó Rosario.

Con la contingencia sanitaria por coronavirus que llegó a Sinaloa en febrero de 2020, la audiencia se vio aplazada hasta marzo de este 2022. Después de dos meses de declaraciones, Geovanny fue declarado culpable por el feminicidio de la madre de su hija.