Luego de que Evelio Plata Inzunza, ex Secretario de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, renunciara a su cargo tras ser señalado por incurrir en delitos electorales por la alianza Morena-PAS, se retiró la denuncia en su contra, reveló Rubén Rocha Moya.

El 18 de abril, la alianza Morena-PAS presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, contra el entonces funcionario estatal.

“Nosotros retiramos (la denuncia), queremos hacer civilidad política”, dijo el candidato a la Gubernatura de Sinaloa por Morena y el Partido Sinaloense.

“Nada más la de Evelio. Nosotros la retiramos porque nosotros vimos el mensaje después de la renuncia del Secretario. En las campañas electorales son los candidatos, los partidos y la ciudadanía, esta no es arena de los gobiernos”.

La denuncia presentada contra Plata Inzunza tiene como base una reunión con pescadores en la que participó el servidor público.

“Estamos denunciando particularmente al Secretario que hizo un video arriba del camión del candidato del PRI y el PAN (Mario Zamora Gastélum), que es el secretario de Pesca (Evelio Plata Inzunza), y que andaba en hora laboral, y que fue a un campo pesquero, y en el campo pesquero dijo ‘yo los voy a apoyar con todo lo que yo pueda para que gane el candidato’; y eso es delito, está tipificado”, señaló Rocha Moya el 18 de abril.

El 3 de mayo, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel tomó protesta a Carlos Noé Contreras Mendoza como nuevo titular de la Secretaría tras la renuncia de Plata Inzunza.

El retirar el recurso jurídico no se debe a un acuerdo entre el Gobierno del Estado, precisó Rocha Moya.

“No es acuerdo, no es ni siquiera palabra, es un hecho. Es un documento que está sellado. No es un acuerdo, es una decisión nuestra. No queremos pleito, no queremos judicializar. Queremos conseguir los votos y ganar con votos”, dijo.