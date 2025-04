$!Destacan a Yesenia Rojo Carrizosa con el Premio Mujer Culiacanense 2025

“Lo que más satisfacción me ha dado es ayudar no solo a viudas de policías, sino también a personas como la señora Yeya, a quien, tras años de servicio, apoyé para que obtuviera una pensión. Muchos creen que soy yo quien los ayuda, pero en realidad, son ellos quienes me ayudan a mí”, compartió.

Por su parte, la Regidora panista, Guillermina López Escobar, presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Familia, destacó la importancia del premio como un símbolo de lucha y resiliencia de las mujeres en Culiacán.

“Hoy es un día de orgullo y reflexión. Nos reunimos para honrar a mujeres que, con su esfuerzo, entrega y compromiso, han dejado una huella imborrable en Culiacán. Su trabajo en los ámbitos social, cultural, político, académico y empresarial demuestra que el talento y la perseverancia son clave para transformar nuestra comunidad. Este premio no es solo un galardón, sino un recordatorio del papel fundamental de las mujeres en el desarrollo de nuestra ciudad y de los desafíos que aún debemos enfrentar”, manifestó.

La titular de la Secretaría de las Mujeres del Municipio, María Elena Armenta de la Rocha, elogió la trayectoria de la homenajeada y resaltó la dedicación y compromiso con las causas sociales.

“Vengo a reconocer el trabajo de Yesenia, una persona admirable con un largo camino de lucha y gestión. Me consta su esfuerzo por apoyar a las viudas e hijos de policías caídos, asegurando becas para que concluyan sus estudios universitarios. Su labor es un ejemplo de empatía y entrega”, afirmó.

Desde el 2008, el Ayuntamiento de Culiacán otorga el Premio Mujer Culiacanense en busca de visibilizar y reconocer la labor de mujeres que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.