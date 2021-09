Los Centros Comunitarios de Aprendizaje y las experiencias a partir de ellos fueron destacados por especialistas en educación en conversatorio realizado por Mexicanos Primero.

La innovación, la flexibilidad y poner a las personas al centro fueron temas aprendidos durante este regreso a clases, señalaron los expertos en el evento.

Al iniciar el conversatorio, desde Mexicanos Primero Sinaloa se presentó el resultado de un ejercicio, un aporte que sirve para ver cómo en Sinaloa se ha dado el regreso a clases. Para ello se realizaron entrevistas a directores y directoras de escuelas primarias y secundarias, destacando que se ha respetado al personal que argumentó que no era el momento correcto para regresar a clases presenciales.

“Podemos concluir que los directores, docentes, familias y especialmente los niños que han tenido la oportunidad de volver a la escuela, se sienten felices, se sienten satisfechos, se sienten contentos, se ha mostrado una excelente actitud durante la jornada escolar”, dijo Ángel Leyva, director de Investigaciones de Mexicanos Primero Sinaloa al finalizar su exposición.

Juan Alfonso Mejía López, Secretario de Educación Pública de Sinaloa, celebró que el abandono escolar en Sinaloa no alcanzó los niveles que el Inegi había previsto.

En octubre del 2020 el porcentaje era de 1.7 por ciento. Una vez recorriendo los planteles escolares y hablando con personal directivo y escolar, se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Eso los llevó a un siguiente paso, que el personal docente tuviera margen para decidir y tuviera opciones en estos centros de aprendizaje, como su asignación a los espacios, además de que hubo quienes acondicionaban sus cocheras o parques para poder dar clases, lo cual a Mejía López le pareció absurdo que se ocultaran después de la importante labor que realizaban.

“Me pareció un poco extraño, irónico, absurdo, que los maestros que andaban enseñando en las cocheras de sus casas, que se iban a los parques, que se veían con los alumnos algunos a escondidas en las escuelas, se estuvieran escondiendo de la autoridad”, dijo el titular de la SEPyC.

“Eso me parece absurdo, de hecho debo decirlo, lo comparto, aquí nosotros contabilizamos siempre 935 Centros Comunitarios de Aprendizaje, en realidad fueron mil 115, la diferencia son maestros que me decían: Secretario no me cuente para no meterme en ningún problema de otra envergadura”, agregó.

Gustavo Rojas Ayala, director de Mexicanos Primero Sinaloa, expuso que después de la experiencia de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, redescubrieron la importancia de la flexibilidad, es decir, dejar atrás la rigidez de hacer siempre lo mismo o de la misma manera en la educación sinaloense, y también la importancia de adaptarse a la necesidad, contexto y a cada escuela con cuestiones socioeconómicas y culturales, entre otros aspectos.

Centrarse en las personas también es un aprendizaje que quedó después de la implementación de centros comunitarios, es decir docentes, alumnos y alumnas, padres y madres de familia que se conecten con la escuela.

“Responder a esta diversidad, responder a esta flexibilidad necesariamente implica hacer algo, que aquí en Sinaloa se comenzó hacer y esperamos que sea el inicio de una ruta que se mantenga, que se sostenga y que crezca”, manifestó, agregando que se puede lograr fortaleciendo el diálogo y lazos en torno a los centros de aprendizaje.

El doctor Fernando Reimers celebró que estuvieran reunidos virtualmente, modalidad que se desarrolló principalmente en la pandemia, así como estos nuevos centros de educación.

Manifestó también que el estudio realizado por Mexicanos Primero en la entidad, con recursos económicos y humanos, sirve para, lejos de hacer señalamientos, dejar documentado y analizar en el futuro las implicaciones para tener una mejor educación.

Resultados

En el diagnóstico compartido por la organización se resaltó que la principal razón por la que el personal directivo decidió regresar a los planteles educativos fue la necesidad de que el alumnado aprenda y las limitaciones pedagógicas para trabajar a distancia, sin las herramientas ni condiciones para trabajar desde sus casas.

Desde el personal educativo y familias apoyaron con recursos económicos y en especie, además brindando la confianza a las y los maestros para atender a sus hijos e hijas. Mientras que respecto a la estructura de las escuelas se destacó que la ventilación no se consideró relevante como parte de los protocolos de seguridad e higiene, por lo que se pidió reformarlos para incluirlos.

Fernando Reimers, catedrático en educación y Director del programa de Política Educativa Internacional de la Universidad de Harvard; Rosa Wolpert, Oficial de la Oficina de la UNESCO en México; Daniela Labra, Directora General de AtentaMente Consultores AC; Juan Alfonso Mejía López, Secretario de Educación Pública en Sinaloa; y Gustavo Rojas Ayala, Director de Mexicanos Primero Sinaloa, fueron las personas invitadas.