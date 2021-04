Fue en la Primaria Revolución que el candidato a la Gubernatura de Morena y PAS, Rubén Rocha Moya, acudió a aplicarse la primera dosis. En el lugar no hubo mayor problema en el proceso, las personas fueron pasando por grupo, de acuerdo a los horarios asignados.

A las 9:55 horas llegaron las vacunas, en una camioneta con 11 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fueron escoltados por el Ejército, esporádicamente también hubo rondines de elementos de la Guardia Nacional, pero no se quedaban en el lugar.

Alicia Gaxiola, adulta mayor que acudió con su nieta a que le pusieran la vacuna, salió contenta, señalando que fue muy rápida la vacunación y la organización benefició a que los adultos no esperaran mucho tiempo.

“Me tocaba a las 10 y media y llegué a las 10 de la mañana y llegó la vacuna y nos empezaron a vacunar a todos, nos la aplicaron a todos al mismo tiempo por fortuna, y muy buena atención, la verdad, desde que llegamos, incluso nos entretuvieron ahí con canciones y todo muy bien”, informó la señora.

Una vez que Alicia salió del recinto con la vacuna puesta, notó que a quienes estaban en la fila ya estaban siendo vacunados, atendiendo a todas las personas que pasaban al módulo de vacunación, así como otro espacio con personal destinado para ayudar en el proceso a quienes no tenían turno.

“Vengan a vacunarse, es necesario para podernos cuidar de esta situación que estamos viviendo que ha sido difícil. A mí en lo personal me da mucho gusto que nos hayan puesto la vacuna, me siento ahorita más tranquila, igual a seguirnos cuidando, a no bajar la guardia”, invitó la señora Alicia.