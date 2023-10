La Auditoría Superior del Estado emitió un pliego de observaciones al Ayuntamiento de Culiacán por hasta 39.4 millones de pesos en su cuenta pública del 2022, los cuales devienen de una serie de retiros bancarios que no cuentan con justificación.

Al revisar los estados de cuenta bancarios del 2022, la ASE observó 60 millones 431 mil 471.21 pesos en retiros bancarios que no fueron registrados dentro del ejercicio fiscal 2022.

Durante el tiempo de respuesta, fueron solventados parcialmente 21 millones 6 mil 629.14 pesos al demostrar transacciones entre cuentas del propio municipio, pago a proveedores y pagos de retenciones a terceros.

Del monto total observado, 531 mil 820.79 pesos corresponden a cinco retiros realizados durante la administración del ex Alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, mientras que el restante es dentro del periodo de Juan de Dios Gámez Mendívil, a través de 30 retiros bancarios.

El dinero salió principalmente del fondo de ingreso predial, con 38 millones 256 mil 99.28 pesos; de las participaciones federales salió un millón 81 mil 41.29 pesos; luego 37 mil 536.5 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal; 40 mil 600 pesos del predial pagado en bancos; y 9 mil 566 pesos del crédito UDIS.

“Se presume un daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública Municipal y a la Hacienda Pública Federal, por haber realizado pagos con recursos del gasto corriente”, versa en el pliego de observaciones.

“Por no haber reintegrado a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero del 2023, los recursos del fondo que al 31 de diciembre del 2022, no fueron devengados ni vinculados a compromiso y obligaciones formales de pago, además que no fueron devengados contablemente durante el ejercicio fiscal 2022”, detalla en la observación del resultado número 24 de la cuenta pública.