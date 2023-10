La detención de dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa el pasado 5 de octubre por elementos de la Policía Municipal fue producto de que las autoridades de seguridad pública están lideradas por personas con formación en el ramo militar, señaló el abogado de la UAS, Alfonso Carlos Ontiveros Salas.

“No es más que esa expresión de crisis que viven las policías estatales y municipales de tener caprichosamente mandos militares; yo he sostenido y lo sigo sosteniendo que un mando militar jamás va a perder su formación castrense”, opinó Ontiveros Salas.

Exhortó a la Fiscalía General del Estado a que abra una carpeta de investigación por este caso, pues considera que debe marcarse una línea disciplinar para evitar este tipo de situaciones.

“Se tienen que sentar precedentes disciplinares importantes ante la opinión social de que la policía no está para agredir ni maltratar a nadie, está para perseguir al delincuente y en este caso no lo estamos”, enfatizó.

Por otro lado, argumentó que en el Estado existe una crisis respecto a la formación de policías con la profesionalización requerida para brindar un servicio adecuado.

“En Sinaloa se le cambió de nombre el antiguo Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública para convertirlo en la pomposa Universidad de la Policía y no ha formado policías, se la pasa dando diplomados, no está haciendo esa reingeniería para poder tener en Sinaloa instituciones de seguridad pública debidamente formadas y profesionalizadas, eso no está funcionando”, aseveró.

El 5 de octubre, circuló por redes sociales un video en el cual aparecen un par de elementos de la Policía Municipal Unidad Preventiva forcejeando con un adolescente vestido con uniforme de bachillerato de la UAS, lo que derivó en la detención de dos presuntos universitarios.

La versión oficial aseguró que personal de la propia Universidad solicitó el apoyo de la autoridad debido a que los jóvenes realizaron “conductas antisociales y molestas para las personas que pasaban por ese lugar”.