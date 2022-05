$!DÍA DEL MAESTRO | ‘Aún siento hormigueo en el estómago antes de iniciar una clase’

“Era curioso, porque estaba ese nerviosismo, toda esa parte que traía dentro de mí, después de los primeros cinco minutos, como que desaparece y ya me olvido, de hecho hasta se me olvida todo lo que había sufrido, pero siempre me pasaba cuando iba a dar una clase”.

“Los temas que iba a dar los repasaba y repasaba, y decía; ya me los sé, de tanto que los repasaba, me lo sé de memoria, lo que tengo que decir. Haz de cuenta que yo veía un teleprompter, pero no se me quitaba el hormigueo del estómago y la cabeza me daba vueltas y sentía ganas de salir corriendo”, comenta mientras sonríe al recordarlo.

“En ese tiempo mis compañeros me alentaban, me decían ¡Ya aviéntate, termina el curso! ¡anímate a ser maestro!”, cuenta.

“Por lo general, yo creo que es la satisfacción de que pude resolver el problema, eso es lo que te hace estar ahí, porque incluso uno hasta a veces hasta altas horas de la noche pensando, a veces te vas a la cama con el problema con la cabeza, ¿cómo?, ¿por qué no lo puedo hacer?, ¿en dónde estoy fallando?, ¿en dónde me falta?”.

Los frutos cosechados en la docencia, al instruir a una larga lista de alumnos que han destacados en diferentes ámbitos y concursos, dijo es algo difícil de explicar, y que apenas hasta hace poco se cuestionó a él mismo.

“Me es complicado poder explicar esa parte... ni siquiera me lo había cuestionado, la primera vez que me cuestioné esa parte, fue cuando alguien dijo, ‘¿qué chiste?, agarras puro niños ya muy buenos’, y ya me puse a reflexionar sobre eso, a ver qué tipo de niños me llegan y hago recuento”, dice.

“Yo creo que todos somos más o menos promedio, yo pienso que es trabajo, algo que yo haga diferente tal vez sea el respeto a tu trabajo y lo que tú haces, o sea, si tú respetas tu trabajo, le vas a poner empeño, esfuerzo”.

El maestro ha trabajado con estudiantes de secundaria hasta doctorado y son distintas las formas de trabajar, pero en general lo que ha tratado de hacer, es brindarles la confianza para trabajar.

Que no me vean como un Dios, y que no piensen que lo que diga el profesor es la verdad absoluta, ya que los docentes también se equivocan, expone.

“Yo esa parte, he tratado más bien de humanizarla, yo les digo a los muchachos que a veces se atoran, yo no soy Dios, yo no lo sé todo, va a haber ocasiones en las que yo me voy a equivocar... ustedes también me pueden corregir”, dice.

Al final del día, el maestro piensa que el darles confianza y crear ese vínculo, es algo que sus alumnos agradecen y no lo ven hacia arriba, sino como alguien a la par, al que le pueden pedir ayuda.

Destaca que desde 1993 es que inició apoyando a los alumnos en la Olimpiada de Física y desde los primeros años se lograron varios primeros lugares absolutos y por lo menos cada año en promedio se logran obtener dos medallas.

Echando la vista hacia atrás, Gelacio recuerda cómo en su natal Guasave, cuando era pequeño para ir a la escuela, caminaba un kilómetro de ida y vuelta, al pasar de los años cómo fue que sin querer se enteró de la creación de la licenciatura en Física, carrera que marcaría su vida.

El niño que decía que de grande iba a ser zapatero, cosa con la que bromeaban sus hermanas, ya que en la familia nadie se dedicaba a eso, resultó ser un destacado físico.

“Cuando recién inicié la licenciatura en Física, sí la sufrí mucho, porque sentía que me faltaban muchas herramientas para salir adelante, entonces estuve esforzándome más para poder avanzar”, destaca.

“De repente veía a sus compañeros que avanzaban más rápido que él, y se cuestionaba el por qué, ya que en su vida escolar no había presentado problemas, pero se dio cuenta que era solo que no tenía las mismas herramientas que ellos, y conforme fue pasando el tiempo, es que fue entendiendo mejor”.

“Lo logramos y aquí andamos”, dice.