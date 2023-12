Claudia Sheinbaum regresará a Sinaloa en un gira donde se reunirá con pescadores porque en la entidad hace falta liderazgo, airma la dirigente estatal del PRI Paola Gárate Valenzuela.

Recordó cuando la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México realizó un mítin donde agregó a ex priístas a su movimiento de respaldo, quienes fueron abucheados por los militantes y simpatizantes, culpando al Gobernador del Estado de la falta de respeto.

“Lo de Claudia es porque no hay liderazgo, quedó demostrado en su última visita, no dejaban hablar, los abucheos, los ademanes, las molestias de los morenistas y tranzas tan evidentes siguen incendiarios, entonces, sino hay un liderazgo estatal que le garantice pues tiene que estar ella acudiendo, más bien es eso”, opinó.

Por otro lado, afirmó que su visita no traerá algo de provecho para los sinaloenses, pues no cumplió con sus funciones durante su administración en la capital del País, según palabras de Paola Gárate.

“Por su puesto que no le sirve en nada, a Sinaloa, que ella venga, no le sirvió a quienes gobernó en la Ciudad de México, ahí vemos cayéndose el tren, ahí vemos la violencia, disparada, ahí vemos cómo están las condiciones de las calles, de los servicios, no le sirvió ni a ellos que los gobernó con todo el recurso”, declaró.

La dirigente del PRI en Sinaloa aseguró que la representante de Fuerza y Corazón por México en las elecciones, Xóchitl Gálvez Ruiz está comprometida en atender las necesidades del territorio sinaloense.

“En alguien como Xochitl Gálvez que aquí ha hecho el compromiso pues se va a ver reflejada en atender las demandas y los flagelos que realmente tienen las y los sinaloenses, hay una ausencia de liderazgo aquí de Morena, por eso traen todo ese desastre”.