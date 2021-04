El Alcalde de Culiacán con licencia y aspirante a la reelección con Morena y el Partido Sinaloense, Jesús Estrada Ferreiro, admitió que acudirá al Ayuntamiento para realizar actos de proselitismo.

La declaración surgió al cuestionar al candidato por la alcaldía sobre sus visitas al Palacio Municipal, en las que ha ocupado el estacionamiento asignado al Alcalde en funciones, a pesar de encontrarse en campaña, mismas que han sido registradas por la ciudadanía y medios de comunicación.

Estrada Ferreiro justificó sus visitas al Ayuntamiento señalando que son para firmar documentos y realizar trámites burocráticos, aún cuando el Alcalde provisional Miguel Ángel González Cervantes, tomó protesta ante Cabildo el pasado 5 de marzo.

-En este tenor, hay asuntos que continúan pendientes que van a obedecer a que usted asista...

-(Interrumpe) ¡Muchos!

-Entonces se le va a seguir viendo por el Palacio Municipal.

-Y aunque no tenga, voy a ir. Voy a ir a pedirle el voto a la gente. Es el derecho que tiene cualquier ciudadano de ir al Ayuntamiento, no me van a privar de eso.

Estos comentarios fueron vertidos por el morenista en entrevista con Noroeste el 14 de abril, en su visita a vecinos del sector Santa Fe.

El pasado 13 de abril, el Alcalde con licencia visitó las instalaciones del Palacio Municipal y se estacionó a un costado del edificio, por la calle Mariano Escobedo. En las fotografías del hecho, difundidas en redes sociales, puede verse la camioneta de Estrada Ferreiro rotulada con propaganda política.

“Voy a ir cuantas veces quiera, soy ciudadano. Tú puedes ir, él también, la gente que tiene licencia puede ir”, dijo Estrada Ferreiro.

-Pero yo no puedo ocupar el estacionamiento del Alcalde en funciones.

-No es del Alcalde el estacionamiento, es del Ayuntamiento, ¿de acuerdo? Si tú me dices, yo como Alcalde, que quieres pasar y estacionarte ahí yo te digo: estaciónate. Si a mí me hablan para que vaya a firmar... yo estuve con Othón -Herrera y Cairo, secretario del Ayuntamiento- y me dijo Othón, no, nomás firma y se va, y lo puse ahí. Tardé 25 minutos.

La visita del candidato al edificio público tiene un antecedente que ocurrió a mediados de marzo, cuando se le vio ocupando el mismo espacio asignado para el Presidente Municipal en funciones, a pesar de encontrarse con licencia.

“Sigo trabajando, porque aunque no me paguen tengo que atender muchas cosas, estar firmando documentos, tengo que estar analizando cosas que quedaron pendientes”, dijo el 19 de marzo.

“Luego, Informándole al nuevo Alcalde de los pendientes que hay para que él pueda resolverlos tranquilamente”.