El Gobernador Rubén Rocha Moya no se ha reunido con el ex Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, pero tiene disposición de hacerlo si lo busca. A través de medios de comunicación también le dijo que no debe tener miedo, como lo manifestó el ex Presidente Municipal en una conferencia de prensa que otorgó este martes.

“Que atienda lo que tenga que atender con tranquilidad. Si tienen manera díganle que no tenga miedo...al gobierno no, ninguna razón tiene ningún sinaloense para tenernos miedo porque hemos vivido aquí toda la vida y no nos dedicamos a otra cosa más que a cosas constructivas”, dijo el mandatario estatal.

“Él no es mi adversario (...) yo no tengo nada en contra de Estrada Ferreiro, el tema es su proceso pero ese no es mío”, comentó.

Rocha Moya firmó que no ha amenazado a Estrada Ferreiro, y dijo que no lo buscará porque no tiene temas pendientes con él, pero si el ex Alcalde le solicita reunión sí lo atenderá.

Este martes reapareció Jesús Estrada Ferreiro después de que el viernes fuera visto cruzando la frontera rumbo a San Diego al mismo tiempo que el Congreso del Estado discutía su desafuero, el cual fue aprobado por unanimidad el mismo día.

Fue en la conferencia de prensa que ofreció el día de su aparición cuando le notificaron el retiro del fuero.