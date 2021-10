Diego de Culiacán y María José de Mazatlán, recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19, luego de haber ganado un amparo para recibir la inmunización que, al ser menores de 17 años, no se les contemplaba en el plan de vacunación, pero padecen de enfermedades que aumentan el riesgo de complicación y un juez ordenó que fueran beneficiarios y beneficiaras, junto con cinco menores más.

“Me siento muy contenta, ya que nuestro sistema inmunológico no es igual al de un niño sano”, dijo María José, adolescente mazatleca, tiene diabetes y resistencia a la insulina, además de déficit de atención con hiperactividad. Durante los meses más intensos de la pandemia y hasta el momento ha extremado precauciones por ella y por su abuela, uso de cubrebocas, gel antibacterial y caretas son algunos de los objetos de los que se apoya.

María José se siente más tranquila una vez que fue vacunada, pero con el inicio de clases presenciales, tomó la decisión de no ir a su escuela y seguir por medio de clases virtuales, el miedo es lo que le hizo tomar esta decisión, una vez con la certeza de que el resto de sus compañeros y compañeras cuenten también con la vacuna, evaluará de nuevo la posibilidad de regresar.

“Si me dio nervios porque dije: no vaya a ser que me pase algo, que mi cuerpo no la quiera aceptar, pero no todo muy bien”, relató sobre el momento en que se vacunó, mientras que al resto de la población que no está vacunada y que sí puede ser beneficiaria hizo el llamado a que se vacunen, para que, en caso de contagiarse, los efectos sean menores en su persona y por ende, la posibilidad de fallecer.

“Me sentí tan feliz, la verdad si me sentí muy feliz, me emocioné tanto que dije: ya voy a poder estar vacunada, voy a poder estar protegida, ya podré estar más segura”, enfatizó la joven cuyo proceso de amparo para tener el fallo a su favor duró alrededor de un mes y medio, hasta que se le citó en el Hospital Regional 1 del IMSS, en Culiacán.

A Diego Antonio recibir su primera dosis del antígeno le dolió un poco, pero no encontró mayor problema, ya que recordó que es por su salud que buscaron mediante un amparo que se vacunara, su comorbilidad es diabetes tipo 1 y entiende que la vacuna lo protegerá de síntomas mayores, por su enfermedad.

Al graduarse de sexto grado de primaria una vez iniciada la pandemia y haber pasado a secundaria, ahora cursando segundo grado, le emociona pensar en que puede conocer a sus compañeros y compañeras, pues solo han tenido clases y convivencias virtuales, la vacuna abrió para él una ventana de conocer al resto de su grupo.

Claudia Nieblas, su mamá, detalló que tramitaron un amparo desde principio de noviembre y la semana pasada le empezaron a llamar para aplicarle la vacuna a Diego Antonio, será dentro de 21 días que se comuniquen de nuevo con la familia para aplicar la segunda dosis y tener el esquema completo, por lo cual manifestó sentirse afortunada.

“Fue un poco tardado, pero ya se logró y ahorita bien amables cumpliendo con los protocolos de verdad, porque es toda una serie de requisitos, esperemos pronto nos den fecha para la siguiente dosis, porque no basta con una sola, tiene que ser reforzado y ojalá que pronto abran el registro para todos los menores para que puedan regresar seguros a clases”, expresó la madre de familia.

“Porque sabemos que esto no ha terminado aún y sabemos que la vacuna no garantiza que no se contagien y sigan contagiando a los demás”, agregó, “y si dice: si no se vacunan los demás, no es seguro de todas formas”, concluyó, agregando que espera que su hijo ya pueda asistir a la escuela y conozca a sus compañeros y compañeras.