CULIACÁN._ Las diputadas locales de Morena en el Congreso del Estado, María Victoria Sánchez Peña y María Aurelia Leal López, exigieron que sea transparentado el proceso de conformación de la lista de posibles precandidatos que aprobó el Consejo Estatal el pasado 3 de enero.

Sánchez Peña aseguró que la lista aprobada no es definitiva, puesto que solo se realizaron encuestas para designar la fórmula al Senado de la República. Por el resto de cargos en disputa, siguen pendientes de someterse a ese proceso.

“La gente quiere transparencia, el hecho de que se hagan las encuestas es muy importante, y que a la gente se le demuestre... nosotros no tenemos conocimiento de que se hayan hecho las encuestas, más que para Senadores”, declaró la Diputada.

“(Lista) no es la definitiva, y lo ha dicho la Secretaria General de Morena... no nos ha tocado la encuesta, y si es que ya las hicieron como ellos dicen, pues que las muestren, no hay ningún problema”.

Respecto a los nombres que desfilan en dicha lista, manifestó que estaría en riesgo el proyecto político de la Cuarta Transformación, ya que muchos posibles precandidatos no son ideales de cara al sufragio de este año.

Por su parte, Aurelia Leal acusó una violación a la convocatoria que lanzó Morena en diciembre y señaló que solo hubo un reparto de las precandidaturas, mas no un proceso de votación.

“Yo le llamo agandalle, agandalle en donde se repartieron las posiciones consejeros, diputados, funcionarios estatales y consanguíneos de los mismos consejeros. Ahí el pastel estuvo repartido entre ellos, casi en los oscurito”, criticó.

“Está clarísimo lo que hicieron el 3 de enero, y con esta posición están mostrando a la sociedad lo que son, que es unos gandallas”.

Ambas legisladoras coincidieron que la conformación de la lista de precandidatos está repleta de vicios e irregularidades, lo cual contraviene con los principios del partido.