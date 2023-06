El Diputado local, Luis Javier de la Rocha Zazueta, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación que haga una revisión especial al Legislativo del Estado.

“Es una solicitud a revisar de acuerdo a lo que se le llama una auditoría específica de acuerdo a la ley, a la administración del Congreso del Estado de Sinaloa”, detalló.

El expediente es de 58 hojas que abarca temas de autopréstamos, cheques robados y cobrados, así como la construcción del nuevo edificio en el complejo del Palacio Legislativo, el cual está sustentado en tres licitaciones.

“Es algo irregular, y que no haya sido conectado a las redes pluviales, a los viáticos, y específicamente también a lo que el tema del nepotismo de lo que se ha presentado, y ciertos gastos diferentes en materia de las partidas mil que es recursos humanos; dos mil, financiera; y la tres mil, recursos materiales”, detalló de la Rocha Zazueta.

“Es una amplia solicitud que se requiere para que se quede bien claro cómo está trabajando, y cómo se está administrando el Congreso del Estado”.

Detalló que este martes viajó a la Ciudad de México en donde acudió primero a la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, en donde presentó las irregularidades en el Congreso de Sinaloa; posteriormente fue a la ASF para entregar el expediente y solicitar la auditoría específica.

De la Rocha Zazueta acudió a la ASF debido a que órganos estatales se declararon incompetentes.

“A raíz de una respuesta que me dio la Auditoría Superior del Estado, y la propia Órgano Interno de Control de aquí del Congreso, donde la Auditoría Superior me dice que no tiene facultades, por escrito, y la contraloría de manera igual que no tenía conocimiento alguno, pues yo tampoco les voy a hacer el trabajo para que hicieran su trabajo, su investigación”, aseguró el Diputado.