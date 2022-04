Diputados llaman a Jaime Montes Salas, titular de Agricultura, para analizar uso de recursos de 2022

La Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso de Sinaloa acordó llamar a José Jaime Montes Salas, Secretario de Agricultura y Ganadería, para conocer avances en la aplicación del presupuesto 2022.

Serapio Vargas Ramírez, quien preside la comisión, explicó que el interés de la reunión con el Secretario Montes Salas es para evitar se presente una situación similar al ejercicio fiscal 2021, en el que se le autorizó un presupuesto de casi 500 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y solamente se aplicaron 100 millones.

Señaló que en el caso de siniestros agropecuarios y seguro catastrófico no ve aplicación de recursos, aun cuando ya hubo una helada, sumado a que los avances en el programa de la presa Santa María, y expuso que no se ha iniciado el establecimiento de praderas, y no se ve la aplicación del programa de apoyo a productores temporaleros, ni los proyectos agropecuarios para las mujeres de zona de riesgo, temporal y de los altos.

Cinthia Valenzuela Langarica, secretaria de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, recordó que el presupuesto correspondiente al presente año fiscal fue aprobado por unanimidad en diciembre pasado, y explicó que ello fue porque se incorporaron etiquetas para estatus zoosanitario y programas para mujeres de la zona rural.

“Eso se debe comentar, se debe facilitar el acceso a los créditos y que sea fácil lograrlo”, dijo y añadió que están por publicarse las reglas de operación para los programas de apoyo a mujeres, y estimó que se entregarán créditos con tasas de interés de entre el 12 y el 13 por ciento.

El acuerdo se turnó a la Junta de Coordinación Política para que haga las gestiones correspondientes.

La Diputada María Victoria Sánchez Peña y los diputados César Ismael Guerrero Alarcón y Martín Vega Álvarez, secretaria y vocales, también estuvieron presentes.

En la misma reunión fue presentado el secretario técnico de la comisión, Jesús Vega Acuña, quien fuera titular de la Secretaría de Ganadería y Pesca en el sexenio priista de Juan S. Millán, para desempeñarse como secretario técnico de la Comisión de Asuntos Agropecuarios.